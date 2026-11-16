Loovi Seguros compra insurtech Justos, que recebeu aportes de SoftBank e Kaszek

A Loovi Seguros adquiriu a insurtech Justos, empresa que recebeu mais de R$ 300 milhões em investimentos. A operação depende de aprovação da Susep. A estratégia é focar a distribuição da Justos exclusivamente em corretores de seguros de automóveis, buscando aumentar o volume de prêmios de R$ 100 milhões para R$ 310 milhões em dois anos.

Os empresários responsáveis pela expansão da Loovi Seguros assinaram um contrato para adquirir a Justos, insurtech brasileira que recebeu mais de R$ 300 milhões em investimentos de fundos como SoftBank e Kaszek. A operação depende de aprovação prévia da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do cumprimento das demais condições contratuais. O valor da aquisição não foi informado.

O plano dos compradores é concentrar a distribuição da Justos exclusivamente em corretores de seguros de automóveis, com gestão e estrutura comercial próprias. A meta é elevar o volume de prêmios emitidos de aproximadamente R$ 100 milhões previstos para 2026 para R$ 310 milhões em 2027, caso a aquisição seja concluída e a nova estratégia implementada.

A operação amplia a atuação dos empresários no setor por um canal diferente daquele explorado pela Loovi. Enquanto esta vende seguros diretamente ao consumidor pela internet, com foco em apólices mensais, a Justos terá os corretores como único canal de vendas e de atendimento, incluindo as renovações e a comercialização do produto anual.

Segundo os compradores, as empresas manterão gestões independentes, sem integração dos canais comerciais. A proposta é usar a experiência acumulada na expansão da Loovi em tecnologia, marketing e eficiência operacional para desenvolver a Justos. “A Justos terá sua própria estratégia, gestão independente e compromisso exclusivo com o canal corretor”, afirma Quézide Cunha, presidente da controladora da Loovi.

Softbank e Kaszek, fora

A infraestrutura tecnológica está entre os motivos apontados para a escolha da companhia. Parte relevante dos mais de R$ 300 milhões captados pela Justos desde sua fundação foi aplicada em sistemas e infraestrutura digital. Os novos investidores pretendem usar essa base para ampliar a rede de corretores e a distribuição em diferentes regiões do país.

A aposta dos empresários é que a combinação de tecnologia e distribuição por corretores permita alcançar consumidores que ainda não contratam seguro de automóvel — aproximadamente 70% dos veículos brasileiros não têm cobertura. “Ainda existe uma parcela enorme da população sem proteção, e nosso objetivo é contribuir para transformar essa realidade”, diz Cunha.