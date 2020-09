Novo tablet da Natura exala perfume para reduzir uso de papel; entenda

A Natura, empresa brasileira de produtos cosméticos, acabou de lançar um tablet capaz de emitir cheiros digitais. Não, você não leu errado. O cheiro digital funcionará quase como os adesivos que vinham nas revistas impressas e nos catálogos da marca para que o cliente conhecesse o odor do perfume antes de comprá-lo, ao esfregar o pulso no papel. Nostalgias à parte, a ideia ficou para trás — e a ideia é ter um processo muito mais digital.

A empresa deve começar a implementar a novidade em suas lojas a partir deste ano, primeiro em 60 dos estabelecimentos próprios no Brasil e, numa segunda fase, os tablets serão enviados também para 1,2 milhão de consultoras da marca.

A tecnologia foi desenvolvida pela startup brasileira Noar, depois de quatro anos de pesquisas para entender como fazer a ideia do cheiro por tablet funcionar. “Minha ideia era seguir a linha da transição digital. Os catálogos [em papel] não são mais sustentáveis. Eu queria criar um novo modelo de negócios”, disse Cláudia Galvão, presidente da Noar, à agência de notícias AFP. E foi isso que ela fez.

Segundo a presidente da startup, os perfumes são inseridos no tablet como microcartuchos de vida útil de até 100 doses e o dispositivo tem capacidade de guardar até 20 fragâncias, disparando os aromas por meio de um espaço no tablet. “O diferencial é que se trata de um ar seco, é possível cheirar os perfumes um após o outro sem confundir o olfato”, disse Galvão à AFP.

Como se não bastasse a criação do tablet, o conglomerado de beleza também desenvolveu um aplicativo capaz de customizar a seleção das fragâncias disponíveis no dispositivo.

Fundada em 1969, a Natura é líder no setor de venda direta no Brasil e pertence ao conglomerado Natura & Co, que também inclui as marcas The Body Shop, Aesop e, mais recentemente, a Avon — que até uns anos atrás era uma de suas principais concorrentes.

A EXAME entrou em contato com a empresa para comentar a novidade, mas até agora não obteve resposta. A matéria será atualizada assim que isso ocorrer.