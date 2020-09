Magalu, Oi e mais empresas têm 3.400 vagas para pessoas com deficiência

A Egalitê, startup de RH focada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, organizou uma feira de empregos online e gratuita para conectar profissionais com vagas.

A Inclui PcD já conta com 3.400 oportunidades por todo o Brasil em grandes empresas como Oi, Magazine Luiza, MercadoLivre, Natura, EY, Grupo Dimed, J.P. Morgan, CSN, Accenture, B2W, IBM, Loreal, Mackenzie, P&G e Siemens.

O evento começou na segunda-feira, 21, que foi o dia nacional de luta da pessoa com deficiência, e vai até o dia 28.

Os profissionais poderão se candidatar a cargos como Analista de serviços financeiros, Auxiliar administrativo, Auxiliar de produção, Coordenador de gestão de performance e Coordenador de planejamento estratégico.

Em pesquisa da Talenses Group, 69% das empresas falaram que buscam incluir PCD nos seus negócios. No entanto, ainda há pouquíssimos profissionais desse grupo em cargos de liderança nas empresas.

De acordo com dados coletados com 104 executivos de recursos humanos em grandes empresas brasileiras, de todas as regiões, 84% afirmaram ter mão de obra PCD em cargos de assistentes e 63% em cargos de analistas.

Segundo Guilherme Braga, fundador e CEO da Egalitê, a feira foi criada para movimentar a pauta de inclusão em meia a pandemia. O executivo conta que a média de vagas para PCD teve uma queda de 80%.

“A ideia é promover conexão, inclusão e capacitação de pessoas com deficiência no atual mercado de trabalho e despertar o interesse das empresas por esses profissionais”, afirma ele.

É o primeiro evento nacional realizado pela startup e ainda vai oferecer palestras com especialistas da área.

Entre os participantes de destaque, estão Clodoaldo Silva, atleta paralímpico com mais de 14 medalhas pelo Brasil, Michael Stein, Diretor Executivo do Programa de Empregabilidade de PcD e professor em Harvard, e Cid Torquatto, Secretario Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Para participar, a programação completa e cadastro para candidatos acontece pelo site.