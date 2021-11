SAP NOW Brasil: evento traz mais de 400 speakers em sessões de 10 minutos

Neste ano, o SAP NOW Brasil, maior evento da SAP Brasil – empresa líder de mercado no segmento de software para aplicativos empresariais –, aconteceu em um ambiente 100% digital. Foram mais de 2.700 minutos de conteúdos distribuídos em 300 sessões conduzidas por 413 speakers.

Com o tema “Empresas inteligentes em rede no mundo em transformação”, o encontro, apresentado pela jornalista Patricia Maldonado, destacou como a sustentabilidade e a digitalização são capazes de transformar as empresas.

“O mundo de hoje é hiperacelerado e exige muita resiliência. Atuar de maneira sustentável e trazer o tripé ESG para o centro da estratégia de negócio não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência das empresas e do planeta”, explicou, na abertura do segundo dia do evento, Cristina Palmaka, presidente da SAP América Latina e Caribe.

A executiva destacou ainda que sete em cada dez empresas da América Latina já têm o tema sustentabilidade como uma de suas prioridades estratégicas e trouxe o dado de que 28% dos líderes planejam aumentar os recursos na área neste ano segundo um levantamento realizado pela própria companhia.

Realizado em 14 e 15 de setembro, o evento contou com painéis de 10 minutos de duração e outros 10 de encontro com speakers em salas virtuais. Todos os vídeos estão disponíveis .

Diálogos relevantes

Os painéis cobriram ao todo nove trilhas – Empresas Inteligentes & ERP, CRM e Experiência do Cliente, Empresas em Crescimento, Finanças, Contabilidade e Gestão de Impostos, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Indústrias, Rede e Gestão de Despesas, RH e Engajamento de Pessoas, Tecnologia e Plataforma – e trouxe também uma série de keynotes recebidos por lideranças como Cristina Palmaka e Adriana Aroulho, presidente da SAP Brasil.

Roberto Marques, CEO da Natura &Co, conversou sobre a jornada de inovação da companhia, que faz com que ela seja referência mundial nos assuntos relacionados a ESG e a maior companhia listada em bolsa do mundo com o selo de Empresa B.

João Schmidt, presidente da Votorantim, explicou a Scott Russel, membro do conselho executivo SAP Global, como a empresa conseguiu ser bem-sucedida ao investir em múltiplos negócios que se conectam pautados por valores únicos, ainda que as operações alcancem 19 países diferentes.

Teve ainda Marcio Waldman, fundador e CEO da Petlove, conversando sobre os projetos sociais e ambientais da empresa, considerada a maior loja online de produtos para animais de estimação do mercado nacional.

Personalização em escala

A programação do SAP NOW Brasil continua até novembro. No dia 27 de outubro, o nadador Cesar Cielo, a futurista Sabina Deweik e o vice-presidente da SAP SuccessFactors Marcus Almeida se reuniram em uma mesa-redonda mediada por Carol Barcellos para falar sobre a gestão do capital humano a partir de diferentes ângulos.

Aos interessados em saber, depois do SAP NOW Brasil, por onde começar para ter uma empresa preparada para o futuro, a diretora de vendas para middle market na SAP Ellen Bremm, a futurista Martha Gabriel, o diretor do Instituto FAM Fábio Alperowitch e a CEO da Qura Gabrielle deram dicas valiosas.

E para quem quer saber por que as empresas estão cada vez mais buscando gerenciar sua própria mídia de dados, o webinar do dia 28 de outubro mediado por Camila Farani foi imperdível para entender de que forma é possível personalizar em larga escala para entregar uma experiência “Phygital Anywhere”.