Por que empresas da bolsa estão comprando startups? | EXAME Agora

Eletrodomésticos, smartphones, notebooks. Geralmente são esses os produtos procurados quando se acessa o site do Magazine Luiza, certo? Não mais. Nos últimos anos, a varejista entrou nos mais variados setores, sempre com investimentos em inovação. A aquisição mais recente foi a startup de tecnologia para e-commerce SmartHint. Mas nessa conta já estão aplicativos de entrega de comida e até site de notícias.

Mas esse não é um movimento exclusivo do Magalu. Os últimos meses foram dominados por notícias de aquisições e negociações no mercado brasileiro de varejo, que tem sido marcado por uma digitalização histórica do consumo e por uma corrida à bolsa de milhões de brasileiros.

Além de uma busca por bons negócios, a movimentação representa também uma busca pela inovação, tão pautada ultimamente no dia a dia das pessoas e das empresas. O episódio #024 do EXAME Agora fala sobre a onda de grandes empresas comprando startups, o impacto para as ações das companhias, e como a inovação está por trás de todo esse movimento.