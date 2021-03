Clubhouse terá transmissão de jogo entre Corinthians e Athletico-PR

Torcedores de Corinthians e Athletico-PR ganharam uma nova opção para acompanhar a partida que será realizada entre as duas equipes de futebol pelo Campeonato Brasileiro. Poucas horas antes da bola rolar, o clube paranaense anunciou que irá realizar a transmissão do jogo pelo Clubhouse, rede social que só permite interações por voz. A partida ocorre nesta quarta-feira, às 21h30.

Para acompanhar a transmissão é preciso ter uma conta no aplicativo – o que necessita de um convite de algum usuário já cadastrado. É preciso ter um iPhone, já que não há versão para Android. Depois disso é preciso entrar na página do Athletico-PR (@athletico) e acessar o grupo criado especialmente para o debate da partida desta quarta-feira.

Vale lembrar que o Athletico-PR talvez seja o clube de futebol que faz o maior uso de plataformas digitais para a transmissão de suas partidas. O time já realizou transmissões em vídeo de partidas do Campeonato Brasileiro pela Twitch, outra rede social, mas foca em streaming.

Criada por Rohan Seth (ex-Google) e pelo engenheiro Paul Davidson, a rede social Clubhouse foi lançada em 2020 como uma proposta diferente de plataformas como Facebook, Instagram e Twitter. Em vez de textos, fotos e vídeos, toda a comunicação é baseada em áudio. As conversas não são gravadas.

O aplicativo virou febre. Uma análise da consultoria Conversion apontou que as buscas pela plataforma saltaram 100 vezes nos últimos seis meses no Brasil e 11 vezes ao redor do mundo. Por aqui, as pesquisas começaram a aumentar no dia 3 de fevereiro. “O Clubhouse é o maior fenômeno dos últimos tempos”, diz Diego Ivo, fundador e presidente da consultoria.

O sucesso foi tanto que já preocupa as gigantes das redes sociais. De acordo com o jornal The New York Times, o Facebook já está desenvolvendo um produto bastante semelhante ao Clubhouse. Não seria a primeira vez que Mark Zuckerberg adota esta tática, vale lembrar do Snapchat, que teve sua função de fotos efêmeras praticamente copiada em todos os serviços comandados em Menlo Park.