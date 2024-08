Como funciona o EaD? 6 perguntas e respostas para tirar todas as suas dúvidas

O ensino à distância (EaD) já existe há décadas no Brasil. Quando surgiu, sua proposta era oferecer à população cursos de qualificação profissional, mas não no formato que temos hoje. Por volta de 1990, a oferta era de cursos de datilografia à distância, por exemplo, aconteciam por meio de correspondência.

Ao longo dos anos, o EaD foi acompanhando a evolução dos meios de comunicação, oferecendo cursos transmitidos por rádio e com apostilas impressas, ampliando o acesso à educação ao agregrar mais níveis de ensino.

A primeira experiência de curso superior EaD no país ocorreu em Brasília por volta de 1970. Durante a pandemia essa modalidade de ensino ganhou ainda mais força.

Um levantamento realizado pelo Censo da Educação Superior 2021 mostrou que o número de ingressantes em cursos EaD no país aumentou 474% entre 2011 e 2021. Nesse mesmo período, a quantidade de matrículas em faculdades presenciais diminuiu 23,4%.

Hoje, mais de 3,7 milhões de alunos estão matriculados em cursos à distância. Alguns especialistas acreditam que essa modalidade de ensino pode ser o futuro da educação, dado seu potencial para democratizar o acesso e suprir o déficit do ensino no país.

Embora o cenário do EaD seja favorável e de crescimento, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre este formato de aprendizagem. Neste texto, vamos responder as perguntas mais frequentes sobre este tema. Continue a leitura e tire todas as suas dúvidas.

O que é EaD?

O ensino à distância é uma alternativa que oferece acesso à educação de forma online. Nesta modalidade, os alunos têm à sua disposição uma ampla oferta de cursos livres, de idiomas, técnicos, profissionalizantes e de ensino superior com horários e turnos de aulas flexíveis.

Como são as aulas e provas online?

O EaD funciona de forma simples e prática. Ao fazerem a matrícula, os alunos têm acesso ao ambiente virtual de aprendizado (AVA), onde todos materiais e aulas dos cursos ficam hospedados.

É neste ambiente que os alunos fazem as provas (quando estão em instituições que não tem obrigatoriedade de prova ́presencial) e também podem acessar os fóruns de discussão ou comunidades para tirar dúvidas e gerar interação.

Cada instituição tem um formato de curso, que pode ser por meio de aulas ao vivo ou conteúdos gravados. Além disso, um curso EaD pode ter a modalidade híbrida, em que pode ser necessário alguns encontros presenciais.

Como fazer o TCC à distância?

As regras para o trabalho de conclusão de curso (TCC) em uma graduação à distância são as mesmas da modalidade presencial. Os alunos precisam fazer um trabalho científico com as regras metodológicas e orientações da faculdade escolhida e com a supervisão de um professor orientador.

Esse acompanhamento é feito por meio de encontros onlines e cada instituição de ensino tem suas ferramentas e meios para promovê-lo. Ao final, os alunos apresentam o trabalho para uma banca avaliadora por videoconferência.

Sendo aprovados no TCC, os alunos se submetem à colação de grau, cerimônia obrigatória para a conclusão da graduação e para receber o diploma.

Quais as vantagens dessa modalidade?

Os benefícios do EaD vão além do campo acadêmico. Por ser um formato de estudo individual, o aluno acaba desenvolvendo algumas skills valiosas para o mercado, como:

Autonomia;

Gestão de tempo;

Disciplina;

Além dessas habilidades, praticidade e flexibilidade também entram na lista de vantagens. Isso porque, como as aulas acontecem em um ambiente virtual, o aluno pode acompanhar no seu melhor horário e de qualquer lugar.

Economia, otimização de tempo e ensino personalizado são outras características relevantes que podem ser levadas em consideração na hora de escolher estudar online.

Tem diferença entre diploma EAD e presencial?

Independentemente da modalidade de graduação escolhida, o valor do diploma é o mesmo. O ponto de maior atenção em todos os casos é verificar se a instituição escolhida tem autorização e reconhecimento do MEC.

O EaD é reconhecido pelo MEC?

Assim como os cursos presenciais, os cursos EaD passam por uma rigorosa avaliação por parte do MEC. Sendo assim, ao conquistar um diploma de nível superior em um curso à distância reconhecido pelo MEC, o aluno tem a garantia de que o documento é válido em todo o território nacional.