MBA é um investimento com excelente retorno, diz especialista

Há algum tempo a graduação deixou de ser o grande diferencial do profissional no mercado de trabalho. Por isso, muitas pessoas investem em uma pós-graduação. O MBA — Master in Business Administration (Mestre em Negócios e Administração, em português) — é uma pós-graduação lato sensu destinada à área de administração. Ele pode ser feito por pessoas formadas em qualquer outra área. Mas, antes de se matricular, muitas pessoas se questionam: o curso é um gasto ou um investimento?

De acordo com José Capito, head de educação executiva e MBAs da EXAME Academy, a pós-graduação precisa ser vista como um investimento e não um gasto, assim como qualquer outro curso de educação.

"É um investimento com excelente retorno. Em programas de longa duração, ele ocorre em até três anos. Também aumenta a renda mensal, em média, em 40%, segundo a FGV, e chega a alcançar 70%, de acordo com um estudo da Catho Online", afirma o executivo.

Capito destaca também que o MBA demanda dedicação e esforço do estudante. Ou seja, é preciso ter foco no aprendizado. "Há inúmeros benefícios em cursar um MBA. Alguns cursos valorizam a progressão de carreira de maneira mais acelerada e o consequente aumento de renda. E outros o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais, que permitem voos mais altos na carreira", diz.

Os MBAs são conhecidos como cursos que não aprimoram apenas o lado profissional. Eles também ajudam o aluno a ter uma maior visão de mundo, além de exercitar o autoconhecimento como estratégia para desenvolver as habilidades de liderança e gestão. Outra vantagem é que os MBAs são capazes de promover o life long learning ("educação continuada"), a expansão da rede de contatos e, consequentemente, de oportunidades. "Isso tudo melhora a confiança do profissional, permite que ele aumente seu potencial e abra portas para novas e melhores experiências", explica Capito.

Como saber qual curso de pós-graduação é mais apropriado?

Atualmente, há uma ampla gama de cursos de pós-graduação no mercado. Mas não são tantas as oportunidades de cursos que oferecem alta qualidade de ensino. É o que explica o especialista da EXAME Academy. "São poucas as opções que estão conectadas com a mudança digital, o trabalho híbrido e remoto, e que nos preparam para um mundo de maior uso da tecnologia e o contato com pessoas de todos os lugares", afirma Capito.

A EXAME Academy realizou uma parceria com a Trevisan Escola de Negócios e passou a oferecer MBAs. O objetivo é preparar o profissional para ocupar cargos altos, de gestão executiva, além de desenvolver o lado pessoal do aluno.

"Os MBAs digitais que a EXAME Academy oferece junto com parceiros escolhidos a dedo concentram conteúdos de alta qualidade. Eles estão entre as melhores escolhas desse seleto grupo. Colocam os alunos em contato com as melhores práticas de finanças e negócios, network de primeira, lives com profissionais de mercado de renome”, explica. Tudo isso em um ambiente digital, onde o aluno programa sua agenda e horário de estudo de forma flexível e adaptável às suas necessidades.

