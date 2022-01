Matrículas abertas para cursos de educação executiva Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), que já conta com seis décadas de tradição em ensino superior, abriu matrículas para as turmas de fevereiro dos cursos da modalidade educação executiva

A categoria, em voga na instituição desde 2020, recebe nova segmentação de cursos profissionais. Serão seis diferentes áreas de especialidade: arquitetura e design; direito; comunicação, marketing e vendas; saúde e educação; estratégia, negócios e liderança; e tecnologia e inovação. Elas estão divididas nas seguintes modalidades:

Atualização e aperfeiçoamento

Nesta modalidade, o participante encontrará cursos a partir de 8 horas de duração, com conteúdo alinhado ao que há de mais moderno no desenvolvimento corporativo, criando um ambiente propício às discussões estratégicas e um conhecimento direcionado para temas específicos.

A atualização e aperfeiçoamento garante ao aluno uma visão das estratégias globais essenciais, permitindo a aplicação do aprendizado no curto prazo. Além disso, promove interação com especialistas do assunto e proporciona networking com outros estudantes.

Lato Sensu Premium

Será ofertado duas vezes por semestre ⎯ fevereiro, abril, agosto e outubro ⎯ para quem deseja aulas com professores mestres, doutores e profissionais com ampla experiência de mercado. Para os interessados em começar em fevereiro, esses cursos estarão ofertados no modelo online ao vivo, proporcionando comodidade e conveniência ao aluno, além do contato síncrono com o professor. Este formato de curso é o vínculo de especialização direto entre o participante e o progresso exponencial do mundo corporativo. Os cursos de MBA (Master in Business Administration), MBI (Master of Business Innovation) e LLM (Latin Legum Master) abrangem todas as principais áreas de negócio.

Exchanging Hemispheres

São cursos que tratam sobre temas com relevância internacional, conduzidos por profissionais estrangeiros em conjunto com professores da própria Universidade, o que proporciona uma qualificada troca de experiências e rica construção de conhecimento.

Esses cursos são estruturados para que os alunos possam fazer uma rápida imersão nos temas tratados, com aulas todos os dias no decorrer de uma semana.

Geralmente iniciam uma semana antes do período letivo para possibilitar que os alunos da Universidade possam participar, além do público externo interessado no tema a ser abordado por cada um dos cursos que compõem esse programa internacional.

Um exemplo de curso realizado foi com a participação do professor inglês Alan Russell, da London South Bank University, que ministrou cursos com coordenadores brasileiros do Mackenzie para docentes brasileiros e até de outros países, como Portugal.

Cursos premium promovem a formação de profissionais de destaque

Os diferenciais da educação executiva Mackenzie, segundo a professora e coordenadora dos programas de pós-graduação, Raquel Duarte Hadler, são embasados em um ensino de alta qualidade aliado a uma aprendizagem aplicada ao mundo corporativo. “Conseguimos isso com a mescla de professores, mestres, doutores e profissionais que são referência em suas respectivas áreas de atuação, o que possibilita aprofundamento teórico e aplicação prática”, diz. As aulas são interativas a partir da aplicação do conhecimento em tempo real, e conduzidas por professores com conhecimento tanto prático quanto acadêmico.

Outro diferencial da educação executiva Mackenzie está na estrutura dos cursos: “Temos programas de atualização, com cursos de curta duração nacionais e internacionais, de aperfeiçoamento, com cursos de média duração, além de MBAs, MBIs e LLMs, que são especializações com enfoques inovadores, alinhadas com as atuais demandas mercadológicas”.

Confira abaixo os MBAs, MBIs e LLMs que estão com as matrículas abertas até o dia 6 de fevereiro de 2022:

GameMBA em gestão empresarial

LLM em advocacia criminal corporativa

LLM em direito digital

LLM em direito empresarial

LLM em direito transnacional e negócios internacionais

LLM em fashion law

MBA em engineering management

MBA em governança corporativa e compliance

MBA em inovação aberta

MBI em business and project management agility

MBI em jornalismo de dados e computacional

MBA operational finance digital and analytics applications

Para quem busca conhecimento sólido e inovador

Hadler afirma que os futuros alunos de educação executiva da Universidade poderão esperar cursos muito qualificados que, além de proporcionar atualização e aplicação de melhores práticas no curto prazo, prepara o aluno para lidar com os desafios que podem surgir no médio e no longo prazo em suas carreiras.

Os cursos estão com as inscrições abertas até o dia 6 de fevereiro de 2022 para MBAs, MBIs e LLMs. No decorrer do ano a instituição irá abrir inscrições para os cursos de atualização e aperfeiçoamento ⎯ muitos já estão com matrículas abertas, mas as datas de encerramento variam de acordo com a data prevista para o início de cada curso.

Se você é um aluno graduado, com experiência profissional, que se preocupa em adquirir um conhecimento sólido e inovador, inscreva-se pelo site oficial da Universidade Presbiteriana Mackenzie até fevereiro.