Conheça o prédio mais sustentável do país, em Porto Alegre

Quando o assunto é arquitetura sustentável, muito além da necessidade de se cumprir requisitos como uso racional da água, energia, acústica e iluminação, o desempenho e a eficiência do projeto é o que conta para o reconhecimento da GBC Brasil, organização sem fins lucrativos, que faz parte do movimento global World Green Building Council, que tem como missão fomentar o desenvolvimento da indústria nacional da construção civil, com foco na sustentabilidade socioambiental.

Localizado no bairro Petrópolis, em Porto Alegre (RS), o empreendimento residencial IDEA Bagé recebeu em dezembro, a certificação máxima, GBC Brasil Condomínio® Platina.

Com a maior nota já alcançada no país, 91 dos 110 pontos possíveis na análise, o prédio residencial foi avaliado nas categorias Implantação, Uso Racional da Água, Energia e Atmosfera, Materiais e Recursos, Qualidade Ambiental Interna, Requisitos Sociais, Inovação e Projeto e Crédito Regionais.

Para Felipe Faria, CEO da Green Building Council Brasil, o destaque está no alto desempenho das estratégias e recuros utilizados . “O IDEA Bagé está gerando energia através de painéis fotovoltaicos. Há outros prédios que possuem essa tecnologia, mas este empreendimento está gerando 100% da área comum e 1/3 das áreas privativas. Além disso, é 40% mais eficaz que a norma de eficiência energética”, afirma.

Outro quesito que impressionou a avaliação é a qualidade ambiental interna do edifício, nas questões de iluminação e térmica, que obtiveram pontuação máxima. Já na avaliação dos especialistas sobre a eficiência hídrica, o empreendimento apresentou uma redução de 60% de consumo em comparação a um edifício convencional.

Segundo Mauro Touguinha, engenheiro e sócio da Capitânia, incorporadora que desenvolveu o conceito IDEA, a certificação comprova diferenças do prédio para outros, como a melhor gestão e controle dos processos operacionais e gerenciais, com instrumentos para verificação de desempenho e melhoria contínua, o que, ainda, qualifica o edifício para descontos fiscais, subsídios de zoneamento e outros incentivos financeiros por parte do poder público.Além disso, os engenheiros responsáveis pelo projeto estimam uma economia total para o condomínio de R$8.099.000,00, equivalente a R$933.220,00 para cada uma das unidades, ao longo dos 50 anos de vida útil do prédio.

Resultado disso, a tecnologia sustentável visa garantir economia de recursos e de dinheiro para os moradores. Nos apartamentos, o sistema de aquecimento de água central solar reduz o consumo de gás em mais de 80%. Chuveiros com certificação LEED atendem aos requisitos de construções sustentáveis, reduzindo pela metade o consumo de água dos banhos, assim como sistema de descarga dos vasos sanitários que apresenta redução de 30% no consumo de água.

O edifício, assinado pela MON Arquitetura, conta com uma seleção de materiais sustentáveis: são 15 itens entre materiais certificados e declarações ambientais de produto informando sobre seu ciclo de vida e baixo impacto ambiental.

Entre os diferenciais sustentáveis que aliam tecnologia, automação e Internet das Coisas (IoT), estão: sensores que medem instantaneamente os consumos de água, energia e gás, fachada térmica e autolimpante, coleta da água da chuva e dos aparelhos de ar-condicionado, que são utilizados para irrigação e box de estacionamento para carro elétrico.

Com apenas duas unidades disponíveis para venda, o empreendimento residencial possui apartamentos de 112m² e 110m², com preço médio de R$1.420.000,00.