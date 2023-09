EXAME Pass: aprofunde o conhecimento sobre o que impacta o seu desenvolvimento por apenas 29,90

Há 56 anos, a EXAME tem contribuído com a promoção do empreendedorismo e o aprimoramento do ambiente de negócios do Brasil por meio da disseminação de informações relevantes. Agora, acaba de dar mais um passo nesse sentido.

Nesta terça-feira, 5 de setembro, a empresa anunciou o lançamento de seu novo programa de assinatura: o EXAME Pass. Ele vai funcionar como uma espécie de “passaporte” para aqueles que buscam aprofundar seus conhecimentos por meio de informações seguras, aprofundadas e de alta qualidade – e dará direito a uma série de benefícios exclusivos aos leitores.

Assim, por apenas R$29,90 por mês, os assinantes passam a fazer parte do grupo de pessoas mais bem-informadas do país, acessando uma fonte de informação confiável e direta, que respeita seu tempo e o seu desenvolvimento.

Saiba mais sobre o EXAME Pass aqui!

Informação à altura da sua inteligência

Não há como negar que a internet desempenhou um papel fundamental na democratização do acesso à informação, trazendo facilidade e velocidade para quem quer se manter bem informado.

Por outro lado, em meio a uma oferta de informações cada vez maior, fica difícil filtrar o que realmente importa ou mesmo diferenciar as informações verdadeiras das falsas.

O EXAME Pass surge justamente com o objetivo de ser um local seguro para aqueles que querem consumir informações mais aprofundadas, fugindo dos conteúdos rasos, enviesados ou fraudulentos que circulam pela internet.

Faça parte do grupo de pessoas mais bem informadas do país!Clique aqui para assinar o EXAME Pass

Ao se tornar um assinante da EXAME Pass, o leitor vai contar com uma verdadeira curadoria de notícias e informações selecionadas, matérias exclusivas e reportagens especiais. Além disso, a nova assinatura oferece uma série de benefícios exclusivos. São eles:

Livros digitais EXAME:

Acesso gratuito a uma verdadeira biblioteca com conteúdos sobre educação, negócios, finanças e carreira.

EXAME Corporate Education:

Acesso gratuito a cursos de educação corporativa especialmente selecionados.

Faculdade EXAME:

Descontos especiais nos cursos da maior escola de negócios do país.

LeCupon:

Um clube de benefícios com descontos e cashbacks em mais de 25 mil estabelecimentos em todo país.

Tudo para que os assinantes sejam capazes de aprofundar os conhecimentos sobre aqueles assuntos que impactam diretamente o seu desenvolvimento.

QUER ASSINAR? Clique aqui para saber mais informações