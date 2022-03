O que é o Ikigai - Encontre significado e propósito em sua carreira

Qual é o motivo de você levantar da cama toda manhã? Se você for como a maioria das pessoas, você vive um dilema entre fazer as coisas com as quais você realmente se importa e “ganhar a vida”. E talvez, a necessidade de ganhar dinheiro te empurre constantemente para empregos bons, mas que com certeza não são seu propósito na vida.

E qual é o seu propósito? Encontrar essa resposta pode ser difícil, mas é um processo empoderador. E no final dessa matéria, você vai saber exatamente como fazer isso. Então continue lendo…

Por que encontrar seu propósito é importante e como encontrá-lo?

De acordo com estudos publicados na “sciencedaily.com” a falta de um propósito pode ser prejudicial à sua saúde (infelizmente, muitos descobrem isso da maneira mais difícil).

As pessoas que trabalham sem fazer o que realmente as empolgam, correm maior risco de morte e doenças cardíacas. Por quê? Aqueles com um propósito bem definido geralmente têm estilos de vida mais saudáveis. Eles são mais motivados e resilientes, o que os protege do estresse e esgotamento.

E existem alguns lugares onde as pessoas vivem mais (em média), do que no resto do mundo. Um renomado autor chamado Dan Buettner, pesquisou essas regiões e as apelidou de “zonas azuis”.

A ilha de Okinawa, no Japão, é uma dessas regiões. E qual o segredo dos seus habitantes? Segundo eles mesmos, o motivo de tanta saúde e vitalidade… é ter um objetivo em suas vidas. E eles encontram esse objetivo desde cedo, através de uma filosofia chamada: IKIGAI.

O que é o Ikigai

Ikigai é um conceito japonês que significa “razão de viver”. Ou para aqueles que preferem: a razão para desligar o seu despertador e se levantar da cama.

Em outras palavras, é a ideia de que felicidade é muito mais do que dinheiro ou um cargo sofisticado… É aquele lugar onde a sua paixão, missão, chamado e carreira se cruzam

E você sabe que encontrou seu Ikigai, quando sua carreira inclui essas quatro qualidades:

1. O que você ama

2. No que você é bom

3. O que o mundo precisa

4. Pelo que você é/poderia ser pago

Como encontrar o seu Ikigai?

Responda a essas 4 perguntas anteriores de maneira séria. O que eu quero dizer com isso? Libere um tempo sem perturbações, vá pra onde ninguém irá te chamar (nem seus bichinhos de estimação) e sente-se confortavelmente.

Continue se perguntando “por quê?” e “o que mais?” até que não ache mais respostas. E caso se sinta preso, libere um tempo para se distrair ou vá para a próxima pergunta, mas tenha certeza que você está satisfeito(a) com suas respostas:

1. O que você ama?

O que te traz alegria? O que te faz esquecer tudo e se sentir empolgado? Talvez seja um hobby que você já tenha… mas na correria da vida, pode ser difícil lembrar! Então pense no que te deixa curioso(a) ou apaixonado(a).

2. No que você é bom?

No que as pessoas te pedem conselhos sobre? Quais partes do que você faz você acha fácil? Você é um especialista em algo, ou gostaria de se tornar? Responder essas perguntas pode ser um ótimo primeiro passo para você.

3. O que o mundo precisa (e é importante para você)?

Pense no impacto que você deseja ter, seja em um grupo de pessoas específico (como sua comunidade por exemplo) ou no mundo. Pense grande, pense em quem te inspira e também naquelas coisas que mais te deixam com raiva ou frustrado.

4. Pelo que você é/poderia ser pago?

Pense no que você gosta de fazer e se pergunte: Outras pessoas já fizeram carreira com isso? Você será capaz de ganhar bem no futuro? Pense em como fazer dinheiro, seja através de um serviço ou produto.

Preenchendo a ferramenta

Depois de responder a todas essas perguntas, identifique o que você pode preencher em cada seção do mapa.

Verifique se você se sente animado enquanto escreve. E não desista só porque aquilo te assusta… Geralmente é no medo que encontramos nossa vocação (pode ser que você saiba que tem algo grande por trás disso).

E lembre-se de deixar seu Ikigai ser seu próprio guia. Ele vai te ajudar a navegar pelos altos e baixos da sua carreira e à medida que você recebe mais oportunidades, confie em seu Ikigai para guiá-lo na direção certa.

Então, se você se interessou, não deixe de conferir o material gratuito que a Future Dojo liberou para a Exame. Uma ferramenta para você preencher o seu próprio Ikigai, encontrar seu propósito e ter clareza da sua carreira de uma vez por todas: Clique aqui para baixar a ferramenta