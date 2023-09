Empiricus lança projeto de renda em dólar com técnica de seguradoras

Recentemente, a Empiricus Research, maior casa de análise independente do Brasil, anunciou um projeto para ajudar investidores a explorarem o mercado financeiro americano em busca de ganhos recorrentes.

Batizada de “Renda Semanal em Dólar”, a iniciativa tem como objetivo alcançar lucros de até US$ 500 por semana com opções - uma categoria de investimentos que já possibilita retornos significativos no Brasil, mas que, nos Estados Unidos, tem potencial para gerar ainda mais dinheiro.

“Uma das vantagens de atuar no mercado norte-americano é estar exposto a uma moeda forte como o dólar, o que é muito interessante em termos de diversificação de portfólio. Fora isso, há muito mais empresas listadas, isso nos dá mais alternativas para fazer as operações de renda”, explica o analista sênior de investimentos Ruy Hungria.

Ele é formado em física pela Universidade de São Paulo (USP), possui MBA em Finanças e é uma das mentes por trás do RSD.

Opções: conheça melhor a modalidade de investimento capaz de gerar até US$ 500 por semana

Basicamente, as opções garantem que um investidor possa negociar um ativo no futuro por um valor estabelecido previamente. Há tanto opções de compra (call) quanto de vendas (puts).

Imagine que um investidor tenha plena convicção de que determinadas ações irão subir em breve, mas seu amigo que as possui não. Nesse caso, ele poderia dizer:

“Ao contrário de você, eu acredito que seus papéis possam subir em breve. Por isso, estou disposto a te pagar R$ 1 por cada ação que você topar vender no futuro pelo preço que elas estão sendo negociadas hoje. Se eu estiver certo e elas subirem, irei lucrar. Já se eu estiver errado, você continuará tanto com elas quanto com o dinheiro que eu te paguei anteriormente”.

Nesse exemplo, tudo é muito especulativo e informal. Mas, na prática, há toda uma estrutura que sustenta a execução desse tipo de acordo e várias outras formas de buscar lucros com opções.

O método se assemelha à atividade das seguradoras: é como se elas apostassem que não terão de pegar o prêmio, enquanto quem contrata o seguro paga o valor em troca da segurança de receber caso precise.

No Renda Semanal em Dólar, o que os analistas da Empiricus Research estão propondo é justamente ensinar desde os fundamentos que regem esse mercado até técnicas aprimoradas por especialistas.

Colocando a probabilidade a seu favor

Para fins didáticos, o exemplo acima considerou uma das operações mais simples de serem executadas. Quando um investidor consegue obter lucros com ela, eles costumam ser altos. Contudo, isso não é algo frequente.

Justamente por isso, a estratégia dos analistas da Empiricus Research nesse projeto é outra: uma que coloca a probabilidade a favor dos investidores.

Entenda abaixo:

Imagine, por exemplo, que você queira comprar ações do Itaú, negociadas a R$ 51, mas deseje pagar apenas R$ 49 por cada uma delas. Normalmente, você esperaria (e torceria) para que o valor diminuísse ao que lhe interessa.

Contudo, no mercado de opções, há outra possibilidade: vender puts cobertas com strike de R$ 49,60.

Apesar de parecer algo complexo, essa é apenas uma forma técnica de dizer que você se comprometeria a comprar esses papéis no futuro por um preço igual ou inferior a R$ 49,60.

Nesse cenário, você receberia um pagamento imediato por assumir esse compromisso e, depois, poderiam ocorrer duas coisas:

Ações acima do strike (R$ 49,60) no vencimento

Por estarem sendo negociadas a um valor superior ao que se deseja pagar, você não as compraria. Mas ainda continuaria com o valor que recebeu anteriormente.

Ações abaixo do strike (R$ 49,60) no vencimento

Aqui, você seria obrigado a comprar os papéis por R$ 49,60. Contudo, isso já era o desejado desde o início. A depender da quantidade de ações que você se comprometeu a comprar, ainda poderia sair com um lucro. 300 puts, por exemplo, garantiriam, no mínimo, R$ 180.

Por que nem todos lucram com as opções, então?

No segundo caso do exemplo acima, também poderia acontecer de as ações despencarem e você ser obrigado a adquirir papéis extremamente desvalorizados. Por isso, não dá para dizer que esse é um investimento livre de riscos. Absolutamente nenhum é.

Se você deseja aplicar em opções, o ideal é buscar a ajuda de analistas qualificados como os da Empiricus Research.

Segundo eles, “muitos investidores acabam se aventurando neste mercado apenas olhando para o enorme potencial de lucro que ele pode trazer, sem ter o devido conhecimento para montar operações ou mesmo a ajuda de profissionais”.

Por isso criaram o Renda Semanal em Dólar. Nesse projeto, os analistas planejam abordar desde as formas que a casa utiliza para minimizar riscos até as táticas para buscar lucros consistentemente.

