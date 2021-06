A metodologia que embasa o Guia EXAME Diversidade

O Guia EXAME Diversidade é uma iniciativa da EXAME com metodologia do Instituto Ethos, que há mais de duas décadas auxilia as empresas a gerir seus negócios de modo socialmente responsável. Para elaborar a lista das melhores companhias por setor e por categoria, foi criada uma metodologia própria com base na adaptação de uma série de guias temáticos desenvolvidos pelo Ethos e pelos parceiros Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, Movimento Mulher 360 e Rede Empresarial de Inclusão Social (Reis).

As empresas destacadas passaram por diferentes etapas. A primeira delas foi a inscrição num site dedicado ao Guia e responderam a um questionário para avaliar cuidados básicos com diversidade da diversidade, como a existência de comitês sobre o tema. Um total de 192 empresas se inscreveram. Os negócios com nota de corte maior ou igual a 7 tiveram resultados apurados, sendo 70% da nota atribuído às práticas qualitativas e 30% aos dados quantitativos. Estas empresas formam a lista de 69 que compõem um grupo de companhias com boas práticas em diversidade – a lista completa está abaixo:

Carmen Fukunari/Editoria de Arte/EXAME Carmen Fukunari/Editoria de Arte/EXAME

Nesta quarta-feira, às 17h, em evento online, serão conhecidas as 12 empresas destaque em cada uma das quatro principais categorias de diversidade (gênero, LGBTI+, étnico-racial e pessoas com deficiência). E, na edição de junho da EXAME, contamos as histórias das empresas que se destacaram nas quatro categorias avaliadas.

Para chegar até ela, a EXAME partiu das boas notas da metodologia Ethos e acrescentou uma análise criteriosa que leva em conta seu conhecimento no dia a dia para as melhores histórias. Esta apuração extra é essencial para evitar que empresas notadamente reconhecidas por suas iniciativas voltadas à diversidade sejam prejudicadas -- e segue o processo adotado nos anos anteriores. Tivemos ainda o cuidado de evitar repetições de um mesmo vencedor em diferentes categorias. A ideia é trazer diversidades de histórias com práticas capazes de seguir inspirando uma transformação essencial para o futuro dos negócios.

As empresas destacadas têm, todas elas muito a ensinar e muito ainda a evoluir. Todas as 69 empresas que se destacaram, e todas as 192 participantes, cada uma a seu modo, são atores fundamentais para uma transformação sem volta.