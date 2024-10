Você sabia que é possível apostar nas eleições dos Estados Unidos?

Os instrumentos para apostar nas eleições dos Estados Unidos são os instrumentos de Swap que são encontrados nas plataformas de Decentralized Finance, como a Uniswap.

Normalmente, esses tokens dos candidatos (Harris e Trump) operam na rede do Ethereum através do Wrapped Ethereum, que é um token ERC-20 que representa o Ethereum (ETH) em uma forma "embrulhada", tornando-o totalmente compatível com o padrão ERC-20 do blockchain Ethereum. Complexo? Vou explicar.

O que é ERC-20?

A rede ERC-20 é um padrão técnico usado para criar e emitir contratos inteligentes no blockchain Ethereum. Ele define uma lista de regras que um token deve seguir para ser considerado um token ERC-20.

Essa padronização é fundamental para a interoperabilidade dos tokens dentro do ecossistema Ethereum, permitindo que diferentes aplicativos e contratos interajam de maneira consistente.

O que é Wrapped Ethereum?

Como mencionei acima, o WETH é um token ERC-20 que representa o Ethereum (ETH) em uma forma compatível com o padrão ERC-20 do blockchain Ethereum.

Esse token é essencial em protocolos DeFi como Uniswap, Aave ou Compound, onde a maioria dos ativos é baseada no padrão ERC-20. Usar WETH permite que o Ethereum interaja facilmente com esses protocolos e participe de pools de liquidez ou pares de negociação.

O WETH surge quando os usuários "embrulham" seu ETH enviando-o para um contrato inteligente que devolve uma quantidade equivalente de WETH. Este processo é reversível, permitindo que o WETH seja "desembrulhado" de volta para ETH a qualquer momento.

Agora que já entendemos o mecanismo por trás, fica mais palpável entender como funcionam os tokens Harris e Trump negociados por WETH.

Entendendo os tokens da eleição

O preço de ativos como o HARRISWETH e o TRUMPWETH (uma combinação de Kamala Harris e Wrapped Ether ou Trump e Wrapped Ether) se move com base em vários fatores comuns no mercado de finanças descentralizadas (DeFi) e criptomoedas.

A lei que regula todos os mercados, sejam eles centralizados ou descentralizados, é a oferta e a demanda, e nesse ativo não é diferente. O preço é influenciado pela disponibilidade de liquidez em pools como a Uniswap. Quando há pouca liquidez ou grandes ordens de compra/venda, o preço pode variar drasticamente devido à oferta limitada. Mas existem outros fatores que, no caso em especial, criam demanda pelo ativo.

O sentimento de mercado talvez seja o mais pujante aqui. Ativos especulativos veem mudanças rápidas de preço com base em emoções de mercado, como medo e ganância. Para um ativo como esse, que contém o nome de uma figura política (Donald Trump), qualquer notícia ou percepção pública relacionada pode afetar a demanda. Isso faz parte da cultura meme no ambiente de criptomoedas.

É importante ressaltar que o desempenho do WETH como ativo único também influencia o preço desse ativo. Afinal, é um par de tokens negociados, se o gráfico Ethereum sofre alguma influência e perde força, isso impacta diretamente os preços do WETH e pode valorizar naturalmente os pares Harris ou Trump.

No curto prazo, isso pode ser apenas uma brincadeira, mas esse é um ativo real e reflete reais oportunidades de negócio, podendo servir de proteção para participantes do mercado que buscam proteger-se de um governo específico, ou até mesmo premiar aqueles que desejam especular a favor ou contra algum candidato específico.

Os tokens tendem a se valorizar conforme o resultado da eleição, podendo o token contrário "virar pó", perdendo completamente o valor.

Como todo investimento, é importante tomar decisões sustentadas por fundamentos, buscando o prêmio de risco naquela operação — se houver. Com um olhar agnóstico. Trabalhar por fanatismo não é o melhor dos caminhos.

Há um bom ditado para isso: "amigos são amigos, negócios à parte".

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders.

