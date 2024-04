Usuário perde mais de R$ 1 milhão após erro em transferência de criptomoedas

Um investidor perdeu no último domingo, 21, cerca de US$ 258 mil (R$ 1,32 milhão, na cotação atual) em criptomoedas após cair em um golpe. A transferência foi identificada pela plataforma de análise de blockchains Scam Sniffer, que também explicou como o golpe foi posto em prática.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a empresa explicou que os golpistas criaram tokens falsos que se assemelhavam ao ether e então criaram um endereço de carteira digital semelhante ao próprio endereço do investidor que foi alvo da ação, buscando induzir um erro em transferências de ativos.

Em seguida, os golpistas criaram transferências falsas de uma carteira para a outra. Com isso, o investidor acabou recebendo também o endereço da carteira criada pelos golpistas. Sem perceber a diferença sutil entre os dois endereços, ele acabou copiando os dados e colando no ambiente de transferência.

Com isso, o erro no endereço inserido fez com que a quantia de criptomoedas enviadas por ele acabasse destinada à carteira digital dos golpistas. As redes blockchain não permitem reverter transações já realizadas, o que significa que a vítima perdeu a quantia milionária de criptomoedas.

O golpe identificado pela Scam Sniffer não usa vírus ou outras tecnologias. Na verdade, ele é classificado como uma ação de engenharia social, em que os criminosos criam um esquema para enganar o alvo e fazer com que ele compartilhe voluntariamente dados sensíveis ou realize transferências.

No mundo das criptomoedas, um dos golpes de engenharia social mais populares envolve exatamente a manipulação de endereços de carteiras. Os endereços são sequências de letras e números que acabam tendo uma extensão grande. Uma troca de apenas um desses dígitos já faz com que o destinatário da transferência mude.

Em geral, os golpistas realizam poucas mudanças no endereço, de modo que a vítima não perceba a alteração. Sem uma verificação apropriada para garantir que a sequência está corretora, o golpe acaba ocorrendo e o valor é transferido para o endereço criado especificamente para o golpe.

