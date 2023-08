Stablecoin do PayPal não deve ter adoção significativa, diz Bank of America

O gigante de pagamentos digitais PayPal anunciou nesta semana o lançamento de sua própria stablecoin — um tipo de criptomoeda — pareada ao dólar. Entretanto, o Bank of America avaliou em relatório que o projeto não deve ter uma adoção significativa no curto prazo.

Na visão da instituição, o PayPal USD deve trazer avanços importantes para o mercado, como pagamentos mais eficientes e uma experiência melhor para os usuários. Mas isso não deve implicar imediatamente uma atração de usuários. Além disso, existem desafios que precisarão ser superados.

"A longo prazo, esperamos que o PayPal USD enfrente ventos contrários adicionais à sua adoção, à medida que aumente a concorrência das moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês) e de stablecoins que geram rendimentos", destacou o relatório.

Na avaliação do Bank of America, "os investidores podem ter se contentado em ter stablecoins sem rendimento, como Tether (USDT) e USD Coin (USDC), quando as taxas estavam próximas de zero, mas as stablecoins com rendimento provavelmente se tornarão cada vez mais disponíveis e atraentes com taxas de curto prazo acima de 5%".

PayPal enfrentará concorrência no mercado

O relatório avalia ainda que os investidores "provavelmente estão indiferentes" em relação a qual stablecoin possuem, desde que eles vejam esse ativo como "segura e acessível nas principais plataformas de investimento".

Por isso, simplesmente ser do PayPal não será necessariamente uma vantagem para o ativo. A vantagem do ativo, porém, será a de "provavelmente" ter acesso a uma fatia de mercado que ainda não migrou para o mundo cripto e suas aplicações nas áreas de pagamentos e transferências.

Ao mesmo tempo, o Bank of America não espera que o lançamento do PayPal USD "acelere uma clareza regulatória" em torno das stablecoins, já que a emissão delas "não oferece riscos sistêmicos para os mercados tradicionais". Entretanto, os analistas acreditam que esse tipo de criptomoeda pode "enfrentar desafios regulatórios caso empresas que não sejam bancos acabem sendo proibidas de emitir stablecoins".

