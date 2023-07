Qual é o perfil de quem investe em cripto? Descubra o que atraiu até 500 milhões de pessoas

Quando foi lançado em 2009, o bitcoin conquistou a simpatia de grupos seletos de pessoas mais habituadas com a tecnologia. No entanto, mais de uma década depois, já existem milhares de criptomoedas que compõem uma verdadeira classe de ativos.

Segundo dados da Statista, o número de usuários de criptomoedas em todo o mundo ultrapassou 400 milhões em novembro de 2022. Projeções apontam que atualmente, este número já tenha atingido cerca de 450 a 500 milhões. Quem são os investidores de criptomoedas e o que atrai tanta gente para a nova classe de ativos?

Perfil do investidor

Dados da pesquisa conduzida pela Statista revelam que mais de 50% dos usuários de criptomoedas têm menos de 34 anos e 54% deles são homens. Apesar disso, as mulheres já começam a se destacar neste meio.

Um estudo recente da Bitso revelou que o público feminino tem maior interesse por criptoativos na hora de compor o portfólio, com 71% das investidores mantendo mais de 3% de seus investimentos em cripto, ante 66% dos homens. A pesquisa ainda concluiu que “o futuro do mercado cripto será fortemente impactado pelas mulheres”. Dados da Receita Federal já mostram um aumento significativo no número de CPFs femininos que declaram investir em criptomoedas.

“Conforme vemos a demografia, ocupações e setores associados à adoção de criptomoedas, fica claro que as moedas digitais não estão mais confinadas a um nicho de mercado. O número crescente de usuários de cripto, especialmente entre a geração mais jovem, significa uma mudança no cenário financeiro impulsionado pelos avanços tecnológicos”, comentou Estefano Debernardi, gerente de desenvolvimento de negócios da CoinsPaid.

Quando o assunto é emprego, dados da Statista revelam que os investidores de criptomoedas ainda trabalham, em sua maioria, com tecnologia:

• Software

• Finanças

• Eletrônicos

• TI

De acordo com Estefano em um comunicado, “é razoável supor que, até 2025-2027, pessoas de várias ocupações e origens possuirão e usarão moedas digitais”.

Dados da Binance apontam que o usuário médio de criptomoedas ganha cerca de US$ 25 mil por ano. Em relação ao nível de escolaridade, o nível médio de educação entre os usuários de criptomoedas é equivalente a um diploma do ensino médio e mais de 25% possui um diploma universitário.

Razões para investir em criptomoedas

Segundo Estefano Debernardi, a instabilidade econômica é um dos maiores propulsores da adoção de criptomoedas. “Países como a Nigéria, Turquia, Indonésia, Brasil e Índia vivenciam uma adoção significativa de criptomoedas, particularmente no contexto de stablecoins, cujo valor estável atraiu pessoas nessas regiões”, explicou.

