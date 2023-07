Sega fecha parceria para levar um dos seus jogos mais populares para a Web3

A Sega, uma das maiores e mais conhecidas desenvolvedoras de jogos eletrônicos do mundo, fechou nesta semana uma parceria para levar "um dos seus jogos mais clássicos" para o ambiente da Web3, considerada a próxima geração da internet. A iniciativa será realizada pela LINE NEXT, um braço da Line Corporation dedicado para a área de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

O anúncio foi compartilhado pela LINE, que disse que recebeu uma licença da Sega para levar "um dos jogos mais clássicos" e populares da empresa para uma nova plataforma de jogos de Web3, a GAME DOSI. A Sega é conhecida por ser dona de franquias como Sonic, Persona, Total War e Yakuza.

Ainda não está claro, porém, qual desses jogos ganhará uma nova versão na Web3. De acordo com a LINE, o novo jogo contará com um sistema de produção de NFTs, pagamentos digitais e atividades de marketing, como parte dos planos da empresa para "tornar os jogos de Web3 mais populares".

A GAME DOSI é uma plataforma da LINE NEXT que foi lançada em maio deste ano. Dedicada à Web3, ela busca fornecer "serviços centrados no usuários e nos jogos". Atualmente, ela conta com seis jogos já disponíveis para usuários interessados, todos com dinâmicas envolvendo elementos como NFTs e blockchain.

O CEO da LINE NEXT, Youngsu Ko, destacou que a parceria vai permitir que a plataforma "forneça conteúdo Web3 para que qualquer um possa facilmente aproveitar, incluindo os fãs da Sega". A empresa disse que vai divulgar novas informações sobre a parceria em uma data não revelada.

Contrate com fala de executivo

O anúncio da parceria ocorreu apenas alguns dias antes de declarações de Shuji Utsumi, co-COO da Sega, em uma entrevista à Bloomberg sobre Web3. Na semana passada, o executivo chegou a afirmar que a Sega estaria cancelando novos lançamentos de jogos envolvendo a tecnologia blockchain.

Citando as crises enfrentadas pelo mercado cripto ao longo de 2022, Utsumi disse que a empresa não licenciaria mais seus jogos para o desenvolvimento de projetos de Web3 por terceiros para evitar que essas franquias perdessem valor. A empresa também teria suspendido o desenvolvimento de jogos de Web3 próprios.

Com isso, não está claro qual franquia da empresa seria, ao mesmo tempo, clássica - como citada pela LINE NEXT - e menos relevante para a Sega a ponto da empresa permitir o seu licenciamento. Entretanto, Utsumi ressaltou que a empresa continuaria pesquisando sobre Web3 e pode voltar à área no futuro.

