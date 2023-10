SEC tem recurso negado em processo contra Ripple e XRP dispara quase 7%

Nesta quarta-feira, 4, o mercado de criptomoedas reage à uma nova atualização no processo judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) contra a Ripple, empresa por trás da criptomoeda XRP. A juíza Analisa Torres, que já havia determinado uma derrota histórica da SEC em julho, agora também rejeitou o recurso da autarquia, fazendo com que a XRP disparasse quase 7%.

Cotada a US$ 0,5329 no momento, a XRP tem alta de 4,33% nas últimas 24 horas. A decisão mais recente da juíza sobre o processo judicial animou investidores, fazendo com que a criptomoeda apresentasse alta de 6,8% nos momentos seguintes à sua divulgação.

De acordo com a juíza Analisa Torres na última terça-feira, 3, a “SEC não conseguiu demonstrar em seu recurso que a decisão era suficientemente falha ou problemática”.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, XRP e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O recurso da SEC pedia a reversão da decisão de Torres em julho, quando a juíza determinou que a criptomoeda XRP “não necessariamente era um valor mobiliário”, conforme argumentava a SEC no processo, que já tramita há anos no judiciário norte-americano.

Essa decisão fez com que, na época, a XRP disparasse quase 80% em uma hora e trouxe novamente destaque para a criptomoeda da Ripple. Com os olhos de investidores voltados para a XRP, a criptomoeda chegou até mesmo a ser listada na Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

No recurso, a SEC argumentou que a decisão de Torres criou “problemas jurídicos complicados” e que deveria ser revisada por um tribunal federal de apelações, mas não convenceu o júri.

A autarquia ainda poderá pedir por novos recursos quando o caso for totalmente concluído. A previsão é que todas as questões do processo sejam avaliadas até abril de 2024.

Criptomoedas hoje

Entre as principais criptomoedas por valor de mercado, a XRP é uma das únicas que se destaca positivamente nas últimas 24 horas. O bitcoin, principal criptomoeda, é negociado “de lado” com queda de apenas 0,13% e cotação de US$ 27.400.

A empolgação de investidores com a aprovação de um ETF de futuros de ether durou pouco. A segunda maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 1. 633, com queda de 1,26% nas últimas 24 horas.

Cardano e Solana, que vinham apresentando altas, também recuam 2,84% e 4,79%, respectivamente. Para outubro, os analistas do BTG Pactual pedem cautela aos investidores. A carteira recomendada da Mynt, plataforma cripto do banco de investimentos, mantém posições em bitcoin, ether e BTG Dol, uma stablecoin que acompanha o preço do dólar.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, XRP e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok