Analistas do BTG pedem cautela e reforçam aposta em 9 criptomoedas para outubro

Os especialistas da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, divulgaram nesta terça-feira, 3, a edição de outubro da Carteira Recomendada, que dispõe de sugestões de alocação em criptomoedas se baseando em análise setorial e se dividindo entre os perfis conservador, moderado e sofisticado.

Depois de um setembro marcado por altas na cotação de bitcoin e ether, avanços na aprovação de ETFs nos EUA e pela primeira vez desde junho, uma capitalização de mercado positiva, ainda é necessário ter cautela ao alocar seu patrimônio na classe de ativos em outubro. De acordo com os especialistas da Mynt, é necessário observar o cenário como um todo e, por isso, eles optaram por manter suas posições de setembro.

“Setembro foi um mês positivo para as criptomoedas, tanto em performance quanto em relação ao panorama geral do mercado cripto. Pela primeira vez desde junho, a capitalização do mercado fechou o mês positiva, aumentando em mais de US$ 30 bilhões. Criptoativos como o BTC e ETH apresentaram no mês altas de 3,7% e 1,5% respectivamente”, afirma o relatório.

“Observando o cenário como um todo, decidimos manter as posições das Carteiras Recomendadas sem quaisquer movimentações. A motivação por trás dessa decisão mora em dois fatores: a lateralização de longo prazo na qual o mercado cripto se encontra, e nas expectativas em torno da aprovação dos ETFs de BTC e ETH”, acrescentaram os especialistas.

As principais recomendações da Mynt continuam em bitcoin e ether, as duas principais criptomoedas em valor de mercado que tiveram sua exposição aumentada na edição de setembro do relatório.

Além disso, a alocação de 25% do patrimônio em BTG Dol para os investidores de perfil conservador também foi mantida. Classificado como uma stablecoin, o BTG Dol é a criptomoeda lançada pelo banco de investimentos para acompanhar o preço do dólar norte-americano.

Apesar de setembro ter sido marcado por algumas boas notícias no mercado de criptomoedas, como a aprovação de ETFs de futuros de ether e a pressão do Congresso norte-americano pela aprovação de um ETF de bitcoin à vista, o cenário ainda é de incerteza e não promove perspectivas de novas altas de acordo com a literatura da análise técnica.

"Analisando o price action do mercado, podemos concluir que estamos em um momento que requer cautela. Os preços dos principais criptoativos do mercado se encontram lateralizados desde agosto, e após o movimento de alta da última semana boa parte deles se encontra na região superior do range", disseram os analistas no documento.

“A literatura da análise técnica dita que, em média, a maior parte das tentativas de rompimento em lateralizações de preços falham. Portanto, a compra de um ativo na região superior do range não apresenta uma relação risco/retorno favorável”, explicaram.

Além de bitcoin, ether e BTG Dol, as recomendações para os perfis moderado e sofisticado ainda incluem outros ativos, que somam 9. São eles: Polygon (MATIC), Solana (SOL), Optimism (OP), Lido (LDO), Uniswap (UNI) e Synthetix (SNX). Detalhes sobre porcentagem de alocação de cada ativo podem ser encontrados no documento, que é disponibilizado no aplicativo e no site da Mynt na íntegra.

