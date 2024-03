Se você investe em Ethereum, você precisa saber disso

Por Yan Pedro*

Para aqueles que não estão familiarizados, em 13 de março a rede blockchain da segunda maior criptomoeda do mundo passou por uma significativa atualização denominada Dencun. Essa atualização tem o potencial de reduzir substancialmente as taxas de transação das camadas secundárias da rede, o que pode levar tanto essas camadas quanto a Ethereum a se valorizarem consideravelmente nos próximos meses.

A redução das taxas incentiva um maior uso da rede por parte dos usuários, o que por sua vez atrai mais participantes para o ecossistema.

Transações 100 vezes mais baratas

Para contextualizar, atualmente uma simples transação de ether tem um custo aproximado de US$0,10, enquanto um swap pode variar entre US$0,20 e US$0,60. Com a nova atualização, espera-se uma redução de até 10 vezes nessas taxas, podendo chegar a uma redução de 100 vezes, o que possibilitará uma escalabilidade muito maior na rede e aumentará ainda mais o número de usuários.

É importante destacar que estamos ingressando em um período de alta no mercado, conhecido como bull market, que é caracterizado pelo aumento dos preços das criptomoedas. Esse tipo de atualização é altamente atrativo para investidores, tornando a Ethereum uma rede mais acessível, econômica e de alta capacidade, o que pode impulsionar significativamente seu valor nos próximos meses, em conjunto com o bitcoin.

ETF de ether

Além disso, vale ressaltar que a tendência é que, em breve, tenhamos um ETF de Ethereum. A SEC tem até o dia 23 de maio para decidir se aprova ou não o primeiro pedido de ETF.

Alguns analistas já preveem que o Ethereum pode subir 70% nos próximos quatro meses até a aprovação do ETF, caso ele siga os passos do bitcoin, que disparou 160% antes da aprovação dos ETFs à vista da criptomoeda.

Essa tese para a aprovação de um ETF é extremamente importante, até porque um dos principais benefícios de um ETF de ether é a acessibilidade que ele oferece aos investidores institucionais, que recentemente investiram no bitcoin com a aprovação dos ETFs da criptomoeda, permitindo que eles invistam de forma regulada e com a qualidade de gerenciamento de uma boa gestora, podendo fazer o ether se valorizar muito nos próximos meses com o próximo bull market do mercado cripto.

*Yan Pedro é empresário, fundador da empresa Hey Investidor e da OPI Escola de Investimentos.

