Robinhood tem disparada de 75% nos investimentos em criptomoedas durante novembro

A Robinhood, uma plataforma digital de compra e venda de ativos financeiros, revelou nesta semana que registrou uma disparada de 75% no volume negociado de criptomoedas por seus clientes em novembro, na comparação com o mês anterior.

As informações sobre a alta significativa nas negociações foram submetidas aos reguladores dos Estados Unidos. O crescimento foi alcançado no mesmo mês em que o bitcoin, maior criptomoeda do mercado, iniciou um novo ciclo de forte valorização, atingindo dia após dia novos preços recordes no ano.

Ao mesmo tempo, a alta entre investidores pode representar uma reversão em relação a meses mais negativos para a Robinhood. Dados divulgados pela plataforma apontam que, no terceiro trimestre deste ano, a empresa registrou uma queda de 55% nas receitas ligadas a transações com criptoativos.

Entre julho e setembro de 2023, a empresa registrou uma queda nas receitas ligadas ao segmento de criptomoedas para US$ 23 milhões. Além disso, no segundo trimestre do ano a Robinhood também registrou uma queda nas receitas, mostrando um baixo interesse entre seus investidores.

Robinhood e criptomoedas

Entretanto, a Robinhood ainda não dá sinais de que pretende se distanciar dos criptoativos. Também em novembro, a empresa anunciou que pretende lançar serviços de compra e venda de criptomoedas após ampliar suas operações para o Reino Unido.

Na semana passada, a Ark Invest, uma gestora de investimentos comandada pela megainvestidora Cathie Wood, revelou que comprou US$ 2 milhões em ações da Robinhood em novembro e US$ 1,5 milhão em ações do banco digital SoFi Tecnhologies.

Ao mesmo tempo, a gestora se desfez de US$ 5 milhões (R$ 30 milhões, na cotação atual) em ações da corretora de criptomoedas Coinbase. No mesmo dia em as ações da Robinhood foram compradas, os papéis registraram uma alta de 3,24%, passando para a casa de US$ 8,92.