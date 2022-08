Prada anuncia NFTs que podem te levar para o próximo desfile da marca em Milão com tudo pago

A Prada quer levar alguns de seus clientes para seu próximo desfile em Milão. O pré-requisito? Investir em uma das iniciativas mais inovadoras da marca nos últimos tempos. Criada em 2019, a coleção Timecapsule, ou “cápsula do tempo” em português, foi transformada em tokens não fungíveis (NFTs) exclusivos, que dão direito à uma peça de roupa física da marca e uma chance de presenciar o desfile de primavera-verão da Prada em 2023.

Na primeira quinta-feira de cada mês uma parte da coleção é disponibilizada para compra no OpenSea, o maior marketplace de NFTs da atualidade. Nós últimos dois meses ocorreram os dois primeiros lançamentos, que esgotaram na mesma hora. No entanto, o lançamento desta quinta-feira, 4, é o primeiro a dar o direito de concorrer à uma viagem para Milão.

Cada NFT da coleção Timecapsule apresenta uma arte em forma de cápsula, sem revelar a qual item físico ele corresponde. Apesar disso, se sabe que a peça é uma camisa de gênero neutro feita de tecidos reciclados. A partir de um número de série, o comprador poderá resgatá-la em uma loja da Prada.

De acordo com a marca ao HypeBeast, a coleção “enfatiza o compromisso da Prada em criar produtos únicos a partir de tecidos reciclados, enquanto descobre maneiras de interagir com seus clientes dentro do ambiente digital”.

Os lançamentos de NFTs fazem parte de uma iniciativa da Prada voltada para a tecnologia blockchain, chamada “Prada Crypted”, que conta com uma divisão dentro da própria empresa para realizar projetos envolvendo principalmente NFTs, segundo informações do HypeBeast.

Os NFTs da coleção Timecapsule foram desenvolvidos no blockchain Ethereum, aproveitando a tecnologia do Aura Blockchain Consortium. Atualmente, a Ethereum é a rede com maior volume de negociação de NFTs, de acordo com dados do CryptoSlam.

Todos os itens, tanto os NFTs quanto as camisas, são de edição limitada da marca e só ficam disponíveis para compra dentro de um período de 24 horas, apesar das chances de se esgotarem antes serem grandes. Todos os compradores também são automaticamente inscritos no sorteio para a viagem, que presenteará 200 pessoas.

