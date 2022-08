Instagram libera uso de NFTs para brasileiros e usuários da rede social em mais de 100 países

O CEO da Meta (ex-Facebook), Mark Zuckerberg, anunciou nesta quinta-feira, 4, a expansão internacional do uso de NFTs no Instagram. Depois do lançamento inicial em maio, exclusivo nos EUA, criadores e colecionadores do Brasil e de outros 100 países agora também poderão exibir seus tokens não fungíveis na plataforma.

"Em homenagem à expansão do uso de NFTs colecionáveis no Instagram para mais 100 países e ao lançamento de novas integrações com Coinbase e Dapper[Labs], estou compartilhando meu futuro card retrô de beisebol em NFT, que alguém encontrou recentemente e me enviou", brincou Zuckerberg, no post em que divulgou a novidade.

A partir de agora, os usuários do Instagram poderão conectar suas carteiras digitais em blockchain ao seu perfil na plataforma, permitindo a escolha de qualquer NFT de sua propriedade para ser compartilhado na rede social.

O Instagram também permitirá a aplicação de tratamentos visuais na imagem do token, a exibição das informações públicas do NFT e também a marcação automática do criador e do colecionador à publicação.

O uso dos NFTs no Instagram será possível graças à parceria da Meta com empresas nativas em blockchain, como a corretora cripto Coinbase e com a Dapper Labs, empresa por trás do blockchain Flow, que permitirão a integração das carteiras Dapper Wallet e Coinbase Wallet. Além delas, também será possível conectar as carteiras Metamask, Trust Wallet e Rainbow ao perfil na rede social.

O interesse da Meta pela tecnologia blockchain e a Web3 já ficou bastante evidente com a mudança do nome do grupo, de Facebook para Meta, e o alto investimento no desenvolvimento de um metaverso da companhia. Além disso, o assunto NFT tem rondado a empresa há alguns meses e já era testado publicamente no Instagram desde maio.

