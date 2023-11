Por que as criptomoedas estão caindo depois do feriado de Ação de Graças nos EUA?

Nesta segunda-feira, 27, as principais criptomoedas acumulam queda após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. De 1% a 5%, a maioria das 20 maiores criptomoedas por valor de mercado está no vermelho, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O bitcoin é cotado a US$ 36.804, com queda de 1,66% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda ainda acumula alta de 122% desde o início do ano.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"A recente queda do bitcoin pode ser interpretada como uma realização de lucros por parte dos investidores, um movimento comum após um período de valorização significativa como o observado no último mês. Além disso, a liquidez reduzida no mercado, possivelmente influenciada pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos – período em que muitas grandes instituições financeiras não operam –, pode ter exacerbado o impacto da pressão vendedora decorrente dessas realizações de lucro”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 2.018 no momento, com queda de 2,27% nas últimas 24 horas. A segunda maior criptomoeda do mundo ainda acumula alta de 68% desde o início do ano.

Sol e Link lideram as perdas das 20 maiores criptos em valor de mercado, despencando, respectivamente, 4,9% e 4,13%.

"No caso das criptomoedas Sol e Link, ambas registraram altas mais expressivas no último mês comparadas às outras altcoins, atraindo assim um maior interesse dos investidores em realizar lucros. Combinado com a liquidez reduzida do mercado, isso pode ter contribuído para uma queda mais acentuada nos preços desses tokens”, disse João Galhardo à EXAME.

Para ficar de olho

A falta de notícias sobre os pedidos de ETF cripto à vista nos EUA, principalmente os do gigante BlackRock, pode ter desanimado alguns investidores nos últimos dias. No entanto, Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management, aponta que o cenário econômico americano pode “preparar alguns gatilhos de preço”.

“Na quarta-feira, 29 e na quinta feira, 30, a leitura do PIB do terceiro trimestre e os números do índice de inflação PCE (nessa ordem) devem atualizar os dados econômicos disponíveis e podem trazer alguma surpresa que altere as apostas nos movimentos do Fed. As últimas baterias de dados têm vindo positivas, o que tem tornado o mercado mais otimista quanto ao timing de corte de juros”, disse ele.

Outro fator de otimismo, principalmente para o bitcoin, é o desconto entre a cota do fundo GBTC e o bitcoin, que atingiu seu menor nível desde 2021.

“O retorno do desconto para esse baixo nível percentual mostra uma maior pressão compradora em ativos relacionados ao bitcoin, evidenciando a crescente demanda por meios de exposição à criptomoeda em meio a expectativas de um próximo ano muito positivo ao mercado cripto, principalmente devido a possível aprovação do ETF, ao halving e ao corte de juros”, disse Thiago Rigo, da Titanium Asset Management.

“Adicionalmente, o número de bitcoin em corretoras caiu para níveis não vistos desde 2018, segundo dados on-chain. O número mostra que, apesar da confiança nas contrapartes do setor e a clareza regulatória estarem em uma crescente, os investidores têm focado na custódia própria, possivelmente esperando por movimentos maiores de preço no médio prazo, em alguns meses”, concluiu o analista.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok