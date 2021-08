Podcast: o Axie Infinity tem futuro?

O Axie Infinity se tornou um dos games mais populares do mundo, principalmente por possibilitar que seus jogadores façam do game uma nova fonte de renda. Com uso da tecnologia blockchain e das recompensas na forma dos tokens AXS e SLP, Axie Infinity conseguiu milhares de usuários no mundo todo e viu o preço de sua criptomoeda nativa disparar mais de 12.000% no ano.

Mas até onde esse modelo de jogo pode chegar? Quais são os maiores desafios do jogo "play-to-earn" mais popular do mundo? Vale a pena investir milhares de reais para fazer parte deste ecossistema?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto, Gabriel Rubinsteinn e Ricardo Cavalieri se juntam para explicar todo o funcionamento do Axie Infinity e promover um debate acalorado sobre o futuro e os principais desafios do jogo em blockchain.

