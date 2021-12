Ozzy Osbourne entra para o mundo dos NFTs com a coleção CryptoBatz

Ozzy Osbourne, o ex-vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath que supostamente arrancou a cabeça de um morcego durante um show em 1982, está fazendo sua primeira imersão no mundo dos NFTs, informou a Rolling Stone.

A coleção, que Osbourne criou e anunciou em uma publicação no Twitter nesta terça-feira, 28, contará com 9.666 tokens não-fungíveis exclusivos de morcegos, uma referência ao famoso acontecimento de 1982, de acordo com a notícia, que citou um comunicado de imprensa.

Este NFT vem com algo “único”: cada Cryptobat tem um recurso que, quando ativado, permitirá que os colecionadores “gerem” um NFT adicional, permitindo que sua compra o “morda” e sofra mutação com o outro NFT de sua carteira digital.

O recurso, chamado “MutantBatz”, permitirá subsequentemente aos proprietários combinar os atributos de dois projetos separados.

Bored Ape Yacht Club, SupDucks, Cryptotoadz e uma quarta entidade não identificada estão envolvidos no projeto, de acordo com a Rolling Stone.

As pré-vendas já estão disponíveis através do canal do Discord da CryptoBatz; outros 2.500 passes para a lista de pré-venda dos CryptoBatz estarão disponíveis exclusivamente através do mesmo canal.

