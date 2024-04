O que é o halving do bitcoin? Aqui está tudo o que você precisa saber

Por Gabriel Fauth*

O halving do bitcoin é um evento marcante para o mundo cripto. Essencialmente, o halving recua no momento em que vermos todos os 21 milhões de tokens bitcoin retirados de seus quebra-cabeças criptográficos de hash.

Satoshi Nakamoto, o indivíduo ou grupo que criou o bitcoin, programou-o para um valor fixo de 21 milhões de moedas/unidades. Em outras palavras, a quantidade total unitária de bitcoin nunca pode ultrapassar 21 milhões. Atualmente, os mineradores coletaram pouco mais de 19 milhões através do famoso processo chamado Mineração de bitcoin.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Este montante representa mais de 90% da oferta total, tendo a mineração começado com a criação do bitcoin há 15 anos. Isso deixa apenas cerca de 2 milhões de tokens a serem minerados/descobertos antes que o último bitcoin entre para a nossa dimensão. Quanto tempo devemos esperar até que esse marco gigantesco aconteça? Mais de um século, ou por volta do ano 2140, de acordo com os magos das previsões.

A lógica por trás desse mecanismo peculiar está no chamado halving e este guia irá ajudá-lo a entender tudo sobre isso.

O que é o halving do bitcoin?

Halving = Reduzir pela metade, em sua forma mais simples, é o processo de redução gradual das recompensas da mineração de bitcoin. Como mencionamos, Satoshi Nakamoto originalmente codificou o bitcoin para um suprimento fixo de 21 milhões. Todos eles ganharão vida em um ritmo cada vez mais lento. Mais precisamente, o ritmo de criação do bitcoin é “reduzido pela metade” a cada 210.000 blocos.

A recompensa atual do bloco é de 6,25 BTC, já que o última halving ocorreu em 11 de maio de 2020.

Quando será o próximo halving do bitcoin?

Em abril de 2024, os mineradores adicionarão o próximo bloco escondido no lote de 210.000. E isso significa apenas uma coisa: eles terão sua receita imediatamente reduzida pela metade, para 3.125 BTC.

Todas os halvings são realizados uniformemente aproximadamente a cada quatro anos, consistente com o design codificado do Bitcoin. Dessa forma, a oferta continuará aumentando, apenas em um ritmo mais lento. A razão é simples: Por conta do halving do bitcoin as recompensas continuarão a diminuir.

Um mergulho profundo no blockchain

Para que o novo bitcoin entre em circulação, os mineradores precisam criar blocos em uma cadeia, daí o termo “blockchain”.

Os operadores de rede – os trabalhadores/mineradores – descobrem blocos através de operações de mineração alimentadas por computador. Esses escavadores de criptografia calculam hashes o mais rápido possível. O que eles fazem é procurar pelo o código de comprimento fixo que adiciona um novo bloco à cadeia.

Quanto mais hashes por segundo (hashrate), maiores serão as chances de descobrir novos blocos e adicioná-los ao blockchain.

Como os mineradores são recompensados?

Geralmente, os mineradores têm duas maneiras de se recompensar pelo esforço. Uma delas é obter receita com taxas de transação de usuários que enviam e recebem bitcoin. É quando atuam como operadores de rede descentralizados e validam transações sem uma autoridade central.

No auge, durante o boom da criptografia em abril de 2021, as taxas da rede Bitcoin chegaram a US$ 60 por transação e levaram horas para serem concluídas. Afinal, a rede só pode lidar com 4 a 7 transações por segundo. Para efeito de comparação, a gigante de pagamentos Visa pode validar 24.000 transações por segundo.

Taxa média de transação de Bitcoin, USD. Prazo: abril de 2021 (TradingView/Reprodução)

A outra maneira de recompensar os mineradores de bitcoin é deixá-los embolsar o bitcoin recém-cunhado contido no bloco. Halving é basicamente um sistema de recompensa para mineradores. Mas, também olhando de forma mais ampla, o halving faz parte do modelo de prova de trabalho (PoW), associado a elevados níveis de consumo de energia. Milhões de plataformas de mineração absorvem essa energia e produzem novos bitcoins.

Por que o halving é importante?

Reduzir pela metade a recompensa pela mineração de bitcoin é uma forma de proteger sua integridade. Esta característica imutável da criptografia faz com que ela se destaque como uma classe de ativos única. Neste contexto, é também uma alternativa às moedas nacionais, propensas à inflação, também conhecidas como moeda fiduciária.

Tendo isso em mente, num mundo que anseia por inovação disruptiva, uma tecnologia que está a reconfigurar o sistema financeiro global tem vindo progressivamente a ganhar destaque. O papel crescente do bitcoin como um novo veículo de investimento é aparente, tendo em conta o elevado apetite dos investidores.

O bitcoin transaciona dezenas de bilhões de dólares em volumes diários, com um pico de mais de US$ 126 bilhões em 19 de maio de 2021. O número é suficiente para provar que despertou o interesse de multidões suficientes para formar um mercado em torno dele.

Antes de revisitarmos o bitcoin como um ativo investível, vamos fazer uma pausa e rastrear a criptografia original até suas origens, onde o halving foi introduzido.

O grande retrato

Há pouco mais de 15 anos, o misterioso Satoshi Nakamoto minerou o bloco inicial “gênese”. Pelo esforço, "o(s) desenvolvedor(es) clandestino(s)" ganharam uma pesada recompensa de 50 bitcoins. E também se preocupou em deixar uma mensagem ligada ao bloco das transações. A mensagem dizia: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks."

Desde então, a rede bitcoin testemunhou três eventos de balving:

- Em 28 de novembro de 2012, a recompensa por bloco do Bitcoin foi reduzida de 50 BTC para 25 BTC.

- Em 9 de julho de 2016, a recompensa por bloco do Bitcoin foi reduzida de 25 por bloco para 12,5 BTC.

- A última ocorreu em 11 de maio de 2020, quando a recompensa foi reduzida para 6,25 BTC.

- O próximo evento de halving do bitcoin acontecerá em 19 de abril de 2024. Então, as recompensas cairão para 3.125 BTC.

As datas do halving do bitcoin podem variar e ainda não recebemos uma confirmação sobre o próximo. As estimativas indicam que a cada 10 minutos ou mais, todas as operadoras da rede adicionam um novo bloco ao blockchain do Bitcoin. Com a recompensa atual de 6,25 BTC por bloco, os mineradores extraem cerca de 900 novos bitcoins por dia.

Aos preços de hoje, isso equivale a cerca de US$ 50 milhões em bitcoin extraídos diariamente. É aqui que o halving se torna interessante, não apenas para os nerds entre nós.

Os eventos de halving desempenham um papel fundamental na definição da oferta e da demanda e isso pesa no preço do bitcoin. Então, falando em movimento de preços, como a taxa de produção de novos bitcoins afeta as avaliações?

E quanto ao preço do bitcoin?

Bitcoin, como a primeira criptomoeda do mundo em um mar de muitas, é a quintessência do prêmio de escassez. Os profissionais de investimento são rápidos em dizer que o bitcoin carrega um glamour único como o único grande ativo negociável com uma emissão previsível que leva a um hard cap.

Diante disso, os analistas consideram o bitcoin o mais novo participante na categoria de reserva de valor. Um produto de investimento que mantém o seu poder de compra ao longo do tempo. E idealmente, ainda vindo com aumentos de preços consistentes.

O ponto chave é que isso só é possível graças ao halving – o mecanismo brilhante embutido no protocolo Bitcoin. As mentes por trás da moeda digital original conceberam-na como deflacionária. Um conceito estranho ao actual sistema financeiro, inundado com dinheiro do banco central e estímulos governamentais.

A razão é que, ao contrário das moedas fiduciárias que inflacionam com o tempo, o bitcoin não deve ser desvalorizado pela inflação. Satoshi Nakamoto explicou essa falha na taxa de inflação em um fórum online na época do início do bitcoin.

“A raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Deve-se confiar no banco central para não desvalorizar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança.”

Halving e o que vem a seguir

Se houver necessidade de tirar conclusões amplas, aqui estão alguns dos pontos mais importantes para apresentar um argumento convincente.

O poder de compra do bitcoin provavelmente evitará a degradação graças ao mecanismo de halving. Com menos de 10% do bitcoin ainda por vir à tona, levará mais de 100 anos para que o último bitcoin não minerado apareça.

Assim que todos os 21 milhões de bitcoins ganharem vida, os mineradores não apostarão mais seu sustento na descoberta de novos tokens. Em vez disso, eles obterão receitas provenientes de taxas de rede pelo seu trabalho na validação de transações. Mas isso só acontecerá se a rede seguir o plano.

Perguntas frequentes

❔ "Qual é o propósito do halving?"

► O halving mantém um ritmo decrescente de recompensas em bloco, o que enfatiza a ideia de escassez do bitcoin.

❔"Quando será o próximo halving do bitcoin?"

► O próximo evento de halving do bitcoin está programado para ocorrer em 19 de abril de 2024. Esta data é aproximada, portanto a data real pode ser diferente, dependendo do tempo necessário para completar um lote de 210.000 blocos.

❔"O halving está relacionado ao aumento de preços?"

► Tecnicamente, quando a oferta de novos bitcoins é reduzida pela metade e a demanda permanece a mesma, os preços podem subir. Mas a aventura do preço do bitcoin as vezes pode não obedece a modelos típicos de economia.

❔"Quando o último bitcoin será extraído?"

► Estimativas apontam que o último bitcoin disponível será extraído no ano de 2140.

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok