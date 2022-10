O que é bitcoin? A história da 1ª criptomoeda do mundo e como ela saiu de US$ 0 a US$ 69 mil

Em 2008, o bitcoin inaugurou um conceito que até então soava futurista demais aos olhos da maioria: as moedas digitais. Sendo a primeira aplicação bem-sucedida e em massa da tecnologia blockchain, o bitcoin provou que era possível existir uma moeda adequada para a era digital, totalmente global e desconectada de instituições e governos.

Pouco mais de dez anos depois, a primeira criptomoeda do mundo atingia sua máxima histórica de US$ 69 mil. O bitcoin passou a ser considerado o “ouro digital” por muitos especialistas e conquistou uma legião de fãs, os bitcoiners e maximalistas do bitcoin.

Mas, será que ainda vale a pena investir em bitcoin? O que causou essa valorização de US$ 0 a US$ 69 mil? Assista ao vídeo e descubra as respostas para as suas dúvidas com Mariana Maria, repórter do Future of Money.

