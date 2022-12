Nova fase da internet à vista? Site mostra avanço da Web3 no Brasil; acompanhe

Os interessados nos avanços da Web3 brasileira ganham uma nova ferramenta para acompanhar seu desenvolvimento. Chamado de “radarweb3 Brasil”, o site mapeia projetos, iniciativas, criadores de conteúdo e eventos relacionados ao tema conhecido como a nova fase da internet.

Desenvolvida pelo escritório de advocacia Fc²mlaw em parceria com a empresa Legalhack, a ferramenta é completamente gratuita e aberta aos que quiserem se inscrever e/ou acompanhar o desenvolvimento da Web3 no Brasil.

“Acreditamos muito no crescimento exponencial do ecossistema de inovação nos próximos anos. E a ideia da radarweb3 é justamente contribuir ainda mais para esta expansão, incentivando a divulgação de projetos importantes de blockchain, cripto, e para além disso, o objetivo principal é: compartilhar informações e conhecimentos sobre a Web3 no Brasil”, explica Fabio Cendão, sócio-fundador do Fc²mlaw.

Segundo o escritório de advocacia, que atua no atendimento às startups e estruturação de projetos e iniciativas digitais e de inovação, a Web3 possui três pilares principais: descentralização (independência de bancos, órgãos públicos, fronteiras geográficas), privacidade (prevenção de exposição de dados) e virtualização (reprodução de experiências realistas no mundo virtual, por exemplo, o metaverso).

A tecnologia blockchain, criptomoedas, NFTs e outros aspectos que compõem a Web3 têm ganhado espaço no mercado brasileiro, com uma quantia significativa de empresas e projetos entrando para o setor. Por isso, pode ser importante se manter atualizado sobre o que anda acontecendo na Web3 e seus avanços no Brasil.

A radarweb3 entrou no ar em outubro de 2022 e já conta com 124 iniciativas cadastradas.

