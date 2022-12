Análise: Bitcoin permanece estável enquanto investidores se preparam para 2023

Por Lucas Costa*

O bitcoin teve uma semana tranquila, enquanto os principais índices de ações dos EUA sofreram. O S&P 500 tende a ser bastante correlacionado com o bitcoin, sendo um bom indicador de apetite ao risco. O mês de dezembro costuma ter redução expressiva do volume de negociações, uma vez que os investidores estão definindo as suas estratégias e cenários para o próximo ano.

O S&P 500 acelerou o movimento de queda nos últimos dias, após ter falhado o rompimento da média móvel de 200 períodos em 4.100,00. A tendência de médio prazo é de baixa e a tentativa de recuperação que ocorreu desde outubro teve baixo volume no teste dos topos anteriores. O nosso cenário é de baixa para o índice americano, com próximo suporte no fundo anterior em 3.650,00.

A grande pauta dos mercados para o ano de 2023 é se o Fed irá iniciar a sua política de corte das taxas de juros, o que poderia beneficiar os criptoativos. A dinâmica é que uma diminuição na taxa de juros geraria um incentivo para os investidores procurarem ativos de maior risco. Os dirigentes do Fed anunciaram que o início desse movimento depende de uma diminuição na leitura dos indicadores de inflação e o mercado projeta essa política para o segundo semestre do próximo ano.

O bitcoin falhou em dar continuidade no movimento de alta do início de dezembro, ficando lateralizado entre os US$ 15.500 e 18.250. A tendência é de baixa no médio e curto prazo, mas perdeu força na falha de rompimento do fundo anterior. A nossa expectativa é de lateralidade para as próximas semanas, enquanto não aparecem novas notícias sobre o caso FTX. O movimento de recuperação pode ganhar força caso a principal cripto volte a trabalhar acima dos US$ 19.100, com objetivo na média móvel de 200 períodos em US$ 20.350 e na retração de Fibonacci em US$ 23.150.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

