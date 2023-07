Mynt, do BTG Pactual, disponibiliza três novas criptomoedas e chega a 31 ativos

A Mynt, plataforma cripto do banco BTG Pactual, anunciou nesta quarta-feira, 5, a inclusão de três novas criptomoedas disponíveis para investimento. Com diferentes enfoques, os protocolos agora fazem parte de uma lista de 31 criptoativos e reiteram o compromisso do banco com a nova classe de ativos.

“Seguimos com nosso compromisso de inovar sempre e diversificar nossa oferta para que a decisão sobre o investimento mais adequado fique a critério de nosso cliente, de acordo com seu conhecimento de mercado e das novas tecnologias em ativos digitais, seu perfil de risco e objetivos de investimento”, disse André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, em um comunicado.

Ethereum Name Service (ENS)

Entre as novas criptomoedas disponíveis na Mynt está a Ethereum Name Service, ou ENS. A criptomoeda faz parte de uma plataforma que permite aos usuários registrar nomes de domínio personalizados no blockchain Ethereum, segundo maior do mundo em valor de mercado atualmente.

Os usuários precisam da ENS para ter endereços de carteira e sites mais fáceis de lembrar e compartilhar, deixando de lado as longas sequências de caracteres comuns dos endereços em blockchain.

Além disso, a ENS oferece recursos avançados, como subdomínios e resolução de nomes em diferentes blockchains. Segundo os especialistas da Mynt, com o rápido crescimento do ecossistema Ethereum, a ENS está se tornando cada vez mais popular e tem o potencial de transformar a forma como interagimos com a internet.

Illuvium (ILV)

Já a criptomoeda Illuvium (ILV) faz parte do universo dos games. Com seu sistema de recompensas baseado em jogos e sua abordagem para a criação de valor, a ILV promete oferecer aos investidores uma oportunidade de lucrar enquanto jogam.

Especialistas já debatem como o universo dos games pode impulsionar a adoção das criptomoedas. Segundo a Mynt, o crescimento rápido e a crescente comunidade de entusiastas são sinais promissores para o futuro dessa criptomoeda.

Tether USD (USDT)

A Tether USD, ou USDT, se diferencia das outras criptomoedas por ser uma stablecoin. Ou seja, seu token possui valor estável e acompanha o preço do dólar norte-americano. O USDT é a maior stablecoin do mundo, com valor de mercado de mais de US$ 83 bilhões, segundo dados do CoinMarketCap. Em comparação com todas as criptomoedas, o USDT fica atrás apenas de bitcoin e ether.

A sua principal vantagem, segundo os especialistas da Mynt, é facilitar a entrada e saída do mercado de criptomoedas ao transformar o dinheiro fiduciário, como o dólar e o real, em criptomoeda, para compra e saque.

Com 31 criptoativos, a Mynt tem uma das maiores ofertas entre as plataformas do gênero. 99 Pay, Mercado Pago e Nubank, por exemplo, oferecem uma gama mais limitada de ativos para investir. Segundo a Mynt, a oferta vasta caracteriza uma oportunidade de diversificação da carteira de ativos digitais. Além disso, os especialistas da plataforma disponibilizam mensalmente uma carteira recomendada de criptoativos.

