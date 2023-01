De Bangu para a Forbes: empreendedor brasileiro fatura milhões com NFTs

Caio Barbosa, fundador e co-CEO da Lumx Studios, startup especializada em Web3, foi selecionado para compor a Forbes Under 30 do Brasil. Com 25 anos, Barbosa é um dos seis nomes na categoria "Tecnologia & Inovação" da renomada lista.

A Forbes destaca que desde 2014 a lista conta com os mais brilhantes empreendedores, criadores e game-changers de até 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo. Este ano, a Web3 ganha destaque na lista com Caio Barbosa. O termo se refere ao que ficou conhecido como a nova fase da internet, que engloba blockchain, criptomoedas e NFTs. Além de Caio, João Borges, da startup de jogos em blockchain BAYZ, também foi escolhido para integrar a lista.

Cada candidato é avaliado segundo uma série de critérios e métricas objetivas e subjetivas, como faturamento, criatividade, ineditismo, benefícios sociais reais e projetados, número de pessoas impactadas (e em que medida) e potencial em curto, médio e longo prazos e cada categoria tem seu próprio corpo de jurados.

Natural de Bangu, no Rio de Janeiro, Caio criou a Lumx Studios com seu sócio Gabriel Polverelli em janeiro de 2022 e, nesse ano, já se destacou em fevereiro com sua própria coleção de NFTs, chamada de 55Unity, no maior projeto de colecionáveis brasileiro até o momento. Foram criados 3 mil tokens, esgotados em 48 horas, totalizando R$ 2 milhões em receita.

Na sequência, a Lumx Studios foi destaque com uma coleção de NFTs desenvolvida em parceria com a ReservaX, que faturou mais de R$ 1 milhão em 12 horas.

“Projetamos soluções para tanto o usuário final como as marcas e negócios parceiros que querem construir relevância neste mercado, viabilizando a construção e interação com apps descentralizados, os dApps, de forma que se integrem no core business de nossos clientes para gerar casos de uso e valor real para seus usuários”, afirma Barbosa.

NFTs

Com grandes marcas em seu portfólio, como Coca-Cola, Ambev e Meta, a Lumx comemora um faturamento de R$ 5 milhões. O time, composto de mais de 20 pessoas, já tem previsão para crescer mais. Segundo o co-CEO, no início de 2023 a empresa vai anunciar grandes contratações.

“Estamos participando dessa transformação chamada Web3, na verdade, estamos ajudando a construí-la. Pretendemos ser o principal parceiro Web3 das maiores empresas da Latam. E já temos no pipeline muitos projetos que vão começar a sair do papel. A expectativa é que, pelo menos, 50 sejam viabilizados ainda este ano. Queremos ser responsáveis por gerar o próximo milhão de detentores de NFTs no Brasil”, finaliza.

Aos 16 anos, ainda no ensino médio, Caio começou a empreender com um e-commerce de roupas importadas cujo principal canal de vendas eram grupos de Facebook. Ele iniciou a graduação em engenharia mecânica na UFRJ e, por influência familiar, migrou para o curso de direito, também na UFRJ.

Com experiências como UX Designer e Product Manager em startups dos setores jurídico e educacional, Caio mergulhou no ecossistema Web3 por curiosidade, e permaneceu por paixão. Hoje, ele é uma das principais vozes da Web3 brasileira.

“Fundei minha primeira empresa sem experiência prévia de gestão, em um mercado extremamente volátil e dinâmico. Em nosso segundo mês de operação, fomos capazes de gerar uma receita expressiva. Conseguimos criar um time de pessoas muito capacitadas e dedicadas, de forma que, mesmo com o mercado em baixa, conseguimos cumprir nossas metas anuais e fechar parcerias com grandes empresas como Coca-Cola, Ambev e Meta. 2023 já mostra sinais de que será ainda maior para nós”, comemora.

