Metaverso: como lucrar R$ 30 mil/mês com a aposta de Neymar e Madonna

Citados em diversos sites de notícias e redes sociais, os Bored Apes ganharam mais mídia que algumas celebridades. As imagens de “macacos entediados” também conquistaram os famosos. Neymar, Madonna, Justin Bieber e Eminem são alguns dos nomes que desembolsaram alguns milhões de reais para adquirir os macacos.

"Finalmente entrei no metaverso... minha própria Ape! Como eu deveria chamá-la?", publicou a diva pop após adquirir seu Ape por R$ 2,6 milhões.

A @madonna é a mais nova celebridade a entrar para a @BoredApeYC! 🐒Em parceria com a Moon Pay, a diva pagou R$2,6 milhões por essa Bored Ape. Realmente é bem o estilo dela, né? 👉“Finalmente entrei no metaverso... minha própria Ape! Como eu deveria chamá-la?", publicou. pic.twitter.com/DXpyKkWseQ — Future of Money (@futofmoney) March 25, 2022

Já o astro da música Justin Bieber comprou o NFT de “macaco entediado” por quase R$ 7 milhões.

Não foram apenas celebridades internacionais entrando para o metaverso. O jogador Neymar apostou quase R$ 6 milhões na compra de dois NFTs da famosa coleção Bored Ape Yacht Club (BAYC). “Sou um macaco!", publicou o craque nas redes sociais, junto com a imagem de um dos NFTs.

Mas, afinal, o que são os Bored Apes

A Bored Ape Yacht Club (BAYC) é uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs) no blockchain Ethereum. Uma das coleções mais populares, desejadas e caras do universo dos NFTs, os Bored Apes são desenhos de macacos entediados gerados por um algoritmo de randomização.

Cada NFT combina características únicas de cores, roupas e acessórios, gerando alguns tokens mais comuns e outros mais raros (e caros). Existem 10 mil NFTs na coleção, e as diferentes combinações determinam também quais os tokens mais raros e, consequentemente, mais caros.

Quando lançados, em abril de 2021, os NFTs da BAYC custavam 0,08 ETH, ou cerca de US$ 200 na cotação da época. Atualmente, os tokens mais baratos desta coleção não saem por menos de 114 ETH, o equivalente a quase US$ 310 mil (R$ 1,65 milhão).

Mais do que a arte com os macacos, os tokens não fungíveis desta coleção oferecem a seus proprietários um tipo de símbolo de status, além de uma série de benefícios. Além de acesso a um seleto grupo que inclui milionários, bilionários, famosos e altos executivos de grandes corporações, que se reúnem em canais no Discord, os donos dos tokens também têm acesso a camarotes em baladas de Las Vegas, festas em Nova York, eventos pelo mundo e muito mais.

NFTs e metaverso não são só para milionários e celebridades, e podem gerar remuneração de até R$ 30 mil

Apesar dos valores exorbitantes, engane-se quem pensa que os NFTs são apenas para celebridades e milionários. Pelo contrário, a nova tecnologia que está dentro do Metaverso é uma oportunidade para quem busca alcançar grandes lucros e você entenderá como isso é possível a seguir.

O tão mencionado Metaverso é um novo formato de plataforma que serve para criação de aplicativos e ferramentas de interação social. É um ambiente virtual que simula o mundo real, onde as pessoas são representadas por seus avatares. Basicamente, é o futuro das redes sociais, além de também ser chamado por alguns especialistas de internet imersiva, que seria algo como uma nova era da internet.

Apesar de parecer um conceito novo, a palavra "metaverse" foi usada pela primeira vez no romance de ficção científica Snow Crash, em 1992, e significa uma realidade paralela que pode ser acessada por meio de um dispositivo. É a ligação entre o mundo real e a realidade virtual (como é o caso dos NFTs de macacos entediados). Mas porque existe tanta expectativa sobre o Metaverso?

Quando a internet surgiu na metade do século 20, ninguém acreditava que ela se tornaria o que é hoje, nem que o mundo todo viveria em função dela. Desde então, surgiram diversos serviços, empresas, negócios e produtos a partir da internet. Afinal, ninguém imaginava pedir comida ou carro por aplicativo há algumas décadas.

Com o Metaverso é mais ou menos a mesma coisa. É uma nova tecnologia que surge para criar um novo universo digital. A tendência é que a partir da popularização do Metaverso surjam diversos aplicativos oferecendo serviços que nem imaginávamos precisar, mas que vamos usar com frequência. Os próprios NFTs são exemplos disso, já que eles não existiam antes de tecnologias como Metaverso e Blockchain.

Também é provável que surjam empresas e novos modelos de negócios. Não à toa, gigantes como Facebook, Nike, Adidas e Microsoft já garantiram o seu lugar no Metaverso para desenvolver novos serviços e produtos.

Acontece que para que essas empresas consigam ganhar espaço e lançar novidades nesse ambiente virtual é preciso profissionais que entendam sobre o Metaverso e saibam tirar o melhor dele. Como é uma tecnologia extremamente nova, as empresas não conseguem encontrar profissionais qualificados para essa função, porque, na verdade, eles quase não existem.

Como se tornar o profissional de Metaverso buscado pelas empresas

Por causa de todo esse movimento, as empresas estão à caça dos chamados Digital Managers especializados em Metaverso. E como consequência da alta demanda e da falta de profissionais no mercado, os salários podem chegar aos R$ 30 mil mensais, totalizando um valor que ultrapassa os 6 dígitos no ano.

Olhando para a alta demanda do mercado por esses profissionais e para as diversas oportunidades do mercado, o professor e especialista em blockchain e criptomoedas Felipe Dantas produziu uma série de quatro aulas gratuitas com o objetivo de formar um time de Digital Product Managers de alto nível especializado em Metaverso. Dantas quer ajudar e orientar os profissionais que vão liderar a implementação da tecnologia nas empresas brasileiras.

Como a profissão ainda é pouco conhecida, o certificado é uma forma de atestar que o profissional conhece tudo sobre os requisitos necessários para ser um Digital Manager especializado em Metaverso. Nas aulas, o aluno vai aprender:

o real tamanho da oportunidade que o Metaverso representa no momento;

por que o Metaverso veio para ficar, e como a maioria das empresas ainda não sabe como entrar nem como lucrar com ele;

o que é, o que faz, quais são as expectativas, atribuições e responsabilidades do cargo;

o passo a passo para ter sucesso como Digital Manager;

a oportunidade de dar sequência aos seus estudos e entrar na primeira turma do Master em Digital Manager & Metaverso.

