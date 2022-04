Bored Ape Yacht Club sofre ataque e hackers tentam roubar NFTs valiosos

Atualmente a coleção de tokens não-fungíveis (NFTs) mais cara do mundo, a Bored Ape Yacht Club atraiu os olhares de criminosos da internet. Durante a madrugada desta sexta-feira, 1, seu canal do Discord foi invadido por pessoas mal intencionadas que tinham como objetivo aplicar golpes em entusiastas dos NFTs de macacos. O ocorrido fez com que a criptomoeda recém-lançada pela Bored Ape Yacht Club despencasse mais de 8%.

Lançada pela Yuga Labs, empresa responsável pela coleção da Bored Ape e muitas outras, a ApeCoin foi um dos maiores anúncios do universo cripto nas últimas semanas. Unidades da moeda foram distribuídas para donos de NFTs da coleção, para que eles possam votar e participar ativamente de projetos futuros da marca, que também lançou sua própria organização autônoma descentralizada (DAO) de mesmo nome.

Após uma estreia astronômica, quando saiu de US$ 1 para US$ 39 em apenas um dia, a ApeCoin havia certo equilíbrio entre os US$ 14 e US$ 16, ainda apresentando valorização surpreendente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

No entanto, o acontecimento da última madrugada não ameaçou somente os NFTs de possíveis vítimas, mas também a estabilidade da nova moeda. O preço da ApeCoin despencou de US$ 14,01 para U$ 12,27, seguindo avisos da organização para que usuários “não clicassem em nada vindo do Discord no momento, por um webhook foi comprometido”. Um webhook é uma espécie de “gancho” para criar conexões entre dois sistemas, utilizado para ampliar ou alterar o comportamento de uma página na web.

Visionário? Sortudo? O usuário @dingalingts, que comprou centenas de #NFTs da @BoredApeYC e outras coleções da @yugalabs em estágio inicial, lucrou US$56 MILHÕES com a distribuição da @apecoin 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1Vhx93osC6 — Future of Money (@futofmoney) March 18, 2022

Por meio deste “gancho”, o criminoso conseguiu acessar o Discord oficial da Bored Ape Yacht Club, onde anunciou que haveria uma nova coleção disponível para venda exclusiva aos donos de NFTs da Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club. Ao clicar no link, usuários poderiam perder seus tokens em um modelo de golpe cibernético chamado “phishing”. De acordo com a empresa de segurança Peckshield, apenas uma vítima foi confirmada até o momento.

Nas últimas horas, a ApeCoin apresentou rápida recuperação de preço, e é negociada por US$ 13,24, segundo dados do CoinMarketCap.

