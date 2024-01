Mercedes-Benz anuncia carro com galeria de NFTs e inteligência artificial realista

Na edição de 2024 do Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas, a Mercedes-Benz surpreendeu com a adoção de novas tecnologias para os carros de luxo da marca. Agora, os carros da fabricante alemã poderão exibir tokens não fungíveis (NFTs), tocar música “de acordo com a condução” e interagir com o motorista através de uma inteligência artificial realista.

Inteligência artificial

De acordo com o anúncio da fabricante, a inteligência artificial “MBUX Virtual Assistant” é a “interface mais humana em um Mercedes-Benz até agora” e contará com quatro “perfis emocionais” que o motorista pode escolher, de acordo com o diretor de tecnologia Markus Schäfer em entrevista à Garon.

Alimentados por IA generativa, os perfis emocionais disponíveis são: natural, preditivo, pessoal e empático, e podem ser alternados de acordo com a preferência do motorista. Tudo faz parte do MB.OS, sistema operacional desenvolvido internamente pela Mercedes-Benz.

A fabricante havia anunciado em junho de 2023 que iria incorporar o chatbot ChatGPT da OpenAI ao seu assistente virtual. No entanto, Schäfer observou que o produto final não se restringirá “necessariamente” ao uso do ChatGPT, observando que a Mercedes-Benz poderia trocá-lo por outros chatbots “se virmos opções que sejam melhores para o cliente”. Isso poderia incluir o uso de LLMs alternativos para oferecer melhor localização em diferentes regiões, por exemplo.

A versão atualizada e realista da assistente virtual de inteligência artificial da Mercedes-Benz será lançada no início de 2025, de acordo com a empresa.

Blockchain e NFTs

Além da inteligência artificial, a tecnologia blockchain também é adotada pela Mercedes-Benz para elevar a experiência dos motoristas de seus carros. Nesse sentido, agora será possível exibir NFTs, incluindo os da própria marca, nos carros.

A tecnologia blockchain já era utilizada pela Mercedes-Benz em coleções de NFTs e em um projeto de 2020 para monitorar emissões de carbono em sua cadeia de suprimentos.

Música interativa

Já sobre o entretenimento automotivo, a fabricante alemã está reformulando seus sistemas de navegação e pretende incluir uma experiência musical desenvolvida pelo artista Will.i.am, que permite que a música “reaja à forma como o carro está sendo conduzido”.

