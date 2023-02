Maior banco da Rússia vai lançar plataforma em blockchain compatível com Ethereum

As finanças descentralizadas (DeFi) estão chegando aos bancos tradicionais. O Sberbank, da Rússia, anunciou o lançamento de uma plataforma em blockchain até abril deste ano.

O objetivo é fazer com que a plataforma, compatível com Ethereum, melhore os processos bancários oferecidos pela instituição, que é o maior banco da Rússia e do Leste Europeu.

"Estabelecemos um grande objetivo – colocar a Rússia na liderança do ecossistema DeFi. Nossa rede agora está operando no formato de teste beta fechado. (...) A partir de 1º de março, estamos nos movendo para a próxima fase, não será mais um teste beta, mas um teste aberto", disse Konstantin Klimenko, respondendo a uma pergunta dos participantes do 7º Congresso Econômico de Perm nesta sexta-feira, 3, de acordo com o InterFax.

As finanças descentralizadas, ou DeFi, são plataformas em blockchain que oferecem serviços bancários tradicionais, como empréstimos e renda passiva, sem a necessidade de um intermediário. Tudo é garantido pela tecnologia blockchain e contratos inteligentes.

Segundo Klymenko, esta tecnologia poderá ser disruptiva para os sistemas bancários tradicionais, o que incentivou o Sberbank a investir em seu desenvolvimento.

A previsão é que, caso os testes sejam bem-sucedidos, a plataforma esteja disponível até o final de abril. “No final de abril, a plataforma estará totalmente aberta, e então será possível realizar algumas operações comerciais nela”, acrescentou Klimenko. O projeto está em desenvolvimento desde novembro do último ano, segundo o Sberbank.

A integração com a Ethereum, segundo maior blockchain do mundo, permitirá a integração ccom carteiras digitais da MetaMask, as mais utilizadas pelos usuários, entre outras plataformas para transferência de criptoativos.

Nos últimos tempos, a Rússia se demonstrou um país pró-cripto e o uso de blockchain, apesar do Banco Central e o Ministério das Finanças terem sinalizado riscos. O Banco Central da Rússia, inclusive, é o maior acionista do Sberbank, detendo 60% das ações da empresa.

