Com salário de quase R$ 100 mil, Amazon tem vagas para especialista em blockchain e Web3

A Amazon, que demitiu cerca de 18 mil funcionários há menos de um mês, agora busca por profissionais que entendam da tecnologia blockchain e suas mais diversas aplicabilidades com salários bastante atrativos. Rumores apontam que o gigante da tecnologia pode lançar produtos que envolvam ativos digitais, como uma plataforma de jogos em token não fungível (NFT).

Segundo fontes anônimas do portal Blockworks, o primeiro lançamento da Amazon pode ocorrer ainda no segundo trimestre de 2023 e envolve a premiação de NFTs grátis para usuários de jogos online.

Além disso, os executivos da Amazon teriam entrado em contato com pelo menos um family office nos últimos meses e, na época, o plano era fazer pelo menos um lançamento de NFT com um artista. Plataformas de blockchain, jogos e ativos digitais também poderiam estar nos planos futuros do gigante da tecnologia, segundo as fontes.

“Com o [número] de clientes que a Amazon tem, eles podem causar um grande impacto no mercado de NFTs”, disse uma fonte ao Blockworks.

Além de vagas para desenvolvedores que tenham conhecimento em blockchain, a AWS, plataforma de nuvem da Amazon, anunciou uma vaga para “especialista sênior em go-to-market e Web3” para trabalhar na equipe “responsável pela crescente adoção de cargas de trabalho Web3 na AWS”. O salário pode variar entre US$ 118 mil e US$ 220 mil ao ano. Em reais, o valor chegaria perto de R$ 100 mil ao mês.

Um especialista do gênero seria responsável pela estratégia de lançamento de um serviço ou produto pela AWS. Conhecida como a nova fase da internet, a Web3 engloba blockchain, criptomoedas, NFTs, entre outras tecnologias.

“Nesta função, você trabalhará diretamente com os desenvolvedores, clientes e parceiros mais interessantes e exigentes — startups líderes e empresas globais — líderes em seus respectivos campos — ganhando confiança para entender os requisitos e casos de uso dos clientes e transformá-los em realidade. Você também demonstrará a obsessão pelo cliente, representando a voz do cliente enquanto trabalha com equipes de produtos na AWS para desenvolver os serviços da AWS e otimizar para cargas de trabalho Web3", diz o anúncio da vaga.

Até o momento, a Amazon ainda não fez nenhum anúncio oficial ou teve comentários sobre novos lançamentos envolvendo blockchain, apesar de seu CEO já ter se demonstrado aberto à possibilidade de a empresa comercializar NFTs.

A própria AWS fechou recentemente uma parceria com o blockchain Avalanche para “acelerar a adesão da tecnologia”.

