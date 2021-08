Lendário investidor de tecnologia diz investir em criptomoeda do Ethereum

Um dos investidores de risco mais conhecidos do mundo, Bill Gurley que já liderou investimentos em empresas como Dropbox, Twitter, Instagram, Discos, Zendesk e Uber, anunciou que está apostando no futuro do Ethereum - e que tem investimentos em ether, a criptomoeda nativa da rede.

"Devo dizer que fui influenciado pelos argumentos da multidão de entusiastas do Ethereum", disse, em entrevista à Bloomberg. "E então, eu assumi uma posição pessoal - não algo para a Benchmark", completou, citando a empresa de capital de risco da qual é sócio desde 1999.

Antes da Benchmark, Bill Gurley trabalhou como analista de pesquisa no banco Credit Suisse e ficou conhecido um dos maiores especialistas em tecnologia de Wall Street, tendo acompanhado empresas como Dell, Compaq e Microsoft e sido o analista-chefe do IPO da Amazon.

Gurley não citou quanto tem investido na criptomoeda da rede Ethereum, mas afirmou que ficou impressionado sobre a forma como os entusiastas e desenvolvedores do projeto foram convincentes, com argumentos "muito mais pragmáticos" do que de outros projetos do universo cripto.

"Eles parecem estar abertos às mudanças e estão fazendo uma série de mudanças que eu basicamente acho que vão reduzir as taxas e ser muito benéficas", comentou, em referência ao Ethereum 2.0, que pretende tornar a rede mais sustentável, ecalonável e segura. "A comunidade de desenvolvedores está claramente dedicada".

O ivnestidor também comentou sobre a futura mudança no mecanismo de consenso da rede, que acontecerá com a atualização, programada para o ano que vem. "Acho que haverá um benefício de ESG quando mudarem para o proof-of-stake em relação ao bitcoin", disse. ""Me parece uma maneira mais inteligente de jogar se você quiser ter exposição aos criptoativos".

Apesar do anúncio do investimento em ether, Bill Gurley também afirmou que não é um "maximalista das criptomoedas" e que não pretende entrar na discussão sobre se as pessoa devem ter ou não exposição ao setor.