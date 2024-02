Rei Charles III, diagnosticado com câncer, está 'muito bem', diz rainha Camilla

A rainha Camilla, esposa do rei Charles III, disse nesta quinta-feira que o monarca, que foi diagnosticado recentemente com câncer, está "muito bem" dadas as circunstâncias.

O anúncio da condição de Charles, que não foi detalhada, se soma a um começo de ano especialmente difícil para a família real britânica, após a cirurgia da princesa de Gales, Kate Middleton, que ficará em repouso pelo menos até a Semana Santa.

O rei ficou "muito emocionado com todas as cartas e mensagens que o público tem enviado de todos os lugares", disse ela durante uma viagem ao Sul do Reino Unido.

"Bem, ele está extremamente bem, dadas as circunstâncias", disse Camilla, acrescentando que todas as mensagens gentis que o rei recebeu foram "muito animadoras".

Segundo o comunicado do Palácio de Buckingham, divulgado na segunda-feira, o monarca já deu início a um cronograma de tratamento contra a doença, e, por isso, adiou compromissos reais em eventos públicos. Continuará, no entanto, com "os negócios do Estado e documentação oficial".

Charles III, que sucedeu a mãe, Elizabeth II, há 17 meses e foi coroado em 6 de maio, havia anunciado em 17 de janeiro que se submeteria a uma intervenção cirúrgica devido a uma hipertrofia da próstata. Dias depois, o monarca, de 75 anos, deu entrada em um hospital de luxo de Londres, no Reino Unido, para fazer uma cirurgia por um quadro benigno de próstata aumentada — comum entre homens a partir dos 60 anos.

Apesar disso, uma fonte próxima à Buckingham, citada pela agência Reuters, afirmou que não se trata de câncer de próstata, como se especulava quando a notícia foi divulgada.