Ícone da moda, Virgil Abloh planejava entrada no mundo cripto com NFTs

Virgil Abloh, um dos mais proeminentes e idolatrados designers de moda do mundo e mente por trás das principais criações da Louis Vuitton e da Off-White nos últimos anos, que faleceu no último domingo, 28, deixou um legado de inovação em suas peças. O seu pioneirismo e posição de vanguarda na moda se reforçaram ainda mais nesta segunda-feira, 29, quando Fred Ehrsam, cofundador da Coinbase e da Paradigm, contou que o estilista já planejava sua entrada no mundo dos criptoativos e no metaverso, por meio de uma série de NFTs.

De acordo com uma série de publicações de Fred Ehrsam no Twitter, Virgil Abloh havia enxergado um grande potencial na nova fase da internet, que era vista pelo designer como uma ferramenta capaz de mudar o equilíbrio de poder na sociedade a favor dos criadores e, que era vista pelo designer como a oportunidade de construir um projeto que, segundo ele, seria o seu “ato final”, um “longo projeto capaz de me livrar de mim mesmo”.

“Virgil Abloh era um pioneiro na música, na arte e na moda. A maioria das pessoas não sabia que ele também estava à frente da curva em relação à Web3”, disse Fred.

Virgil Abloh was a pioneer in music, art, and fashion. Most people don't know he was also ahead of the curve on Web3.

