O mercado de criptomoedas encerrou um mês de agosto marcado por uma forte queda logo na primeira semana e uma leve recuperação em seguida, sucedida por um período de pouco movimentação de preço entre os principais ativos. Mas, agora, analistas acreditam que setembro poderá ser mais positivo para o setor.

Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, avalia que "em agosto, a volatilidade do mercado cripto foi amplificada por eventos macroeconômicos e geopolíticos, que testaram a resiliência dos investidores. Embora o mês tenha sido marcado por uma alta volatilidade, a rápida recuperação do bitcoin e outras criptomoedas importantes sugere que o mercado continua robusto".

Nas próximas semanas, o comportamento do mercado deverá ser determinado principalmente pela próxima decisão de juros do Federal Reserve. A expectativa de investidores é que o banco central norte-americano comece o ciclo de cortes na taxa, o que tende a beneficiar ativos de risco, caso das criptomoedas.

Bitcoin

Theodoro Fleury, gestor de diretor de investimentos da QR Asset, avalia que o mercado de criptomoedas está "entrando em um período de maior volatilidade", o que exige mais atenção e cuidado dos investidores. Esse deverá ser o cenário no mundo dos investimentos como um todo, não apenas das criptomoedas.

Porém, Fleury explica que "o bitcoin, graças à sua dinâmica de escassez, acaba sofrendo menos que o resto do mercado nesses momentos", o que pode criar um ambiente favorável para o ativo ao longo das próximas semanas.

Avalanche

Em relatório, a corretora de criptomoedas Coinext citou a avax, token nativo do blockchain Avalanche, como um ativo com potencial nas próximas semanas, em especial devido à sua ligação com projetos de tokenização de ativos no mercado financeiro - com um lançamento recente de fundo tokenizado - e parcerias com jogos e outras empresas.

"Logo após o anúncio do lançamento do fundo, a criptomoeda teve uma alta semanal de 30%. Outro ponto que influenciou esse aumento e mostra o interesse institucional na rede da Avax Labs é que, segundo relatório da Crypto News Flash, a Franklin Templeton, está buscando vincular seu fundo, o FOBXX, à rede de blockchain Avalanche".

"Ainda conforme informações do CNF, grandes investidores de criptomoedas injetaram liquidez recentemente, fazendo com que o preço do AVAX subisse novamente, aumentando cerca de 47% e tocando a resistência semanal de US$ 26 no dia 23 de agosto. Análises mais otimistas afirmam que, em um cenário favorável, o preço do ativo pode chegar a US$ 28", comenta.

Solana

Um dos movimentos que foi destaque no mercado brasileiro e internacional em agosto foi o lançamento do primeiro ETF de Solana no Brasil e na América Latina. O produto de investimento foi criado pela gestora QR Asset, autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e já está disponível para negociação na Bolsa de Valores.

Fleury, da QR Asset, avalia que a criptomoeda "segue exibindo ótima performance" de preço nas últimas semanas. "Em agosto, mais uma vez bateu o recorde de endereços ativos na rede, prova que o ecossistema vem crescendo de forma significativa", pontua o executivo, mostrando otimismo com o projeto.

Polkadot

Pedro Gutierrez, diretor regional Latam da CoinEx, cita a dot, criptomoeda da Polkadot, como um ativo que demanda atenção em setembro. A partir de uma análise gráfica, ele pontua que se o ativo "conseguir romper a resistência em US$ 4,34 e fechar consistentemente acima desse nível, podemos ver um rali em direção aos próximos níveis de resistência em torno de US$ 5".

"Isso exigiria um aumento no volume e uma possível melhora nas condições gerais do mercado", pontua o executivo. Por outro lado, ele alerta que "se o suporte em US$ 4,25 não se mantiver, a dot pode continuar sua tendência de queda em direção ao próximo suporte significativo em torno de US$ 4 ou até mais baixo".

Chainlink

A Coinext também aponta o link, criptomoeda da Chainlink, como uma criptomoeda que merece atenção em setembro. Segundo a exchange, o motivo também é a importância crescente do projeto em iniciativas de tokenização, oferecendo um serviço de conexão de informações entre mundos dentro e fora de blockchains.

"A análise atual sugere que o Chainlink continuará se consolidando, mas uma quebra é provável em breve, à medida que o mercado ganha força. Isso pode levar a uma reversão, empurrando o link em direção ao seu pico de curto prazo de US$ 23, tornando-o um bom ativo para investir tanto no mês de setembro quanto a longo prazo", avalia.