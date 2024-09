Investidores de criptomoedas aguardam redução na taxa de juros dos EUA: por que isso é importante?

Tudo indica que haverá, na próxima reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) uma decisão de corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Enquanto o mercado se divide entre expectativas de um corte de 0,25% e 0,5%, o mercado de criptomoedas aguarda atento pela notícia.

O discurso de Jerome Powell no último dia 23 de agosto, deixando ainda mais clara a possibilidade de um corte já neste mês de setembro, fez o bitcoin disparar. No entanto, no momento a criptomoeda é negociada “de lado”. Um dos motivos para isso, segundo André Portilho, head de Digital Assets e sócio do BTG Pactual, é a falta de um catalisador de preço como o anúncio do corte nos juros. O mercado está em “compasso de espera”.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Por que a taxa de juros dos EUA é importante para cripto?

“Um dos principais cases que acompanhamos agora é a possível redução na taxa de juros dos Estados Unidos. Por que que a gente olha tanto a atuação do banco central norte-americano? O que isso tem a ver com cripto?” questionou André Portilho no Morning Call Crypto desta terça-feira, 3. O programa está disponível na íntegra no YouTube.

“O dólar é a moeda reserva do mundo. 70% ou mais do comércio internacional é feito em dólar e tudo que o Fed faz impacta todas as economias do mundo. Inclusive cripto, dado que cripto ainda tem correlação com os ativos de risco e todos eles são muito impactados pelos níveis da taxa de juros, principalmente do banco central norte-americano”, respondeu Portilho.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Para Portilho e outros especialistas, o corte na taxa de juros dos Estados Unidos deve acontecer em setembro, a questão é quanto. Segundo a ferramenta Fed Watch Tool, do CME Group, 33% aguardam um corte de 0,5%, enquanto 67% esperam por um corte de 0,25%.

“Nos últimos 20 ou 30 anos não teve uma ocasião em que o mercado estivesse precificando tanto um corte na taxa de juros e o Fed não tenha entregado o que o mercado estava esperando, principalmente porque o Fed comunica antes o que está pensando em fazer”, disse Portilho.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok