Há 2 anos no Brasil, maior corretora cripto do México espera avanços na tokenização em 2024

Depois de um ano agitado por acontecimentos que elevaram o otimismo dos investidores de criptoativos e usuários da tecnologia blockchain, as expectativas para 2024 focam em modelos de negócio e no Drex, a moeda digital brasileira que está em desenvolvimento no Banco Central. Nesse sentido, Thales Freitas, CEO da Bitso no Brasil, compartilhou suas perspectivas para o próximo ano com a EXAME.

A corretora cripto mexicana tem atuação em diversos países da América Latina, incluindo o Brasil. Com mais de 8 milhões de clientes, 1,7 milhões deles são brasileiros, de acordo com a empresa.

Tokenização e Drex

No próximo ano, Thales Freitas acredita no crescimento do mercado de tokenização, uma tendência que ganhou novas perspectivas com o desenvolvimento do Drex este ano.

“No Brasil em 2024, eu acho que a tokenização vai vir com tudo. A gente vai começar a ver uma realidade de alguns ativos sendo emitidos diretamente na rede blockchain. A grande vantagem é que você pode dividir esse ativo em quantidades ínfimas e transferir ele vai ser muito mais fácil, diminuindo o custo de transação”, disse Thales Freitas, em entrevista à EXAME.

O Marco Regulatório dos Criptoativos, que entrou em vigor em junho deste ano, também pode ajudar a impulsionar novos negócios com ativos tokenizados, na visão do CEO.

“O brasileiro é um povo bastante sofisticado nos investimentos, nosso mercado de renda fixa é um dos mais desenvolvidos do mundo, então a gente acha que com essa regulação de cripto aprovada, novos bancos entrando no mercado, novos players de cripto, vamos poder oferecer esses ativos tokenizados”, acrescentou Thales Freitas.

Em relação ao Drex, que tem lançamento previsto para 2024, Thales acredita que a plataforma multiativos desenvolvida pelo BC com o Drex “será muito útil” e possibilitará a compensação de títulos usando a moeda digital do BC, além da interação do Drex com outras redes blockchain, que é o “grande sonho” da Bitso, segundo Thales.

Casos de uso

No próximo ano, a Bitso quer ir além da compra e venda de criptomoedas que já oferece para seus clientes e apostar em casos de uso da tecnologia.

“Uma tendência aqui na Bitso vai ser a gente continuar explorando casos de uso de pagamento. Não só no Brasil, mas também no México, Colômbia e Argentina. Então a gente tem essa infraestrutura que permite que empresas recebem moedas locais e converter isso em stablecoins. A gente vê que cripto é uma ferramenta mais eficiente que o SWIFT para mover dinheiro de A para B e vamos continuar construindo essa infraestrutura”, concluiu o executivo.

Confira as quatro expectativas da Bitso para 2024:

• Diversificação de casos de uso

• Segurança e regulação

• Pessoas construindo patrimônio com cripto

• Empresas construindo infraestrutura de pagamento com cripto e o Drex

