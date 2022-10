Gigante das finanças descentralizadas capta R$ 870 milhões para facilitar acesso e popularizar DeFi

A Uniswap, uma das principais plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) do mundo, anunciou nesta quinta-feira, 13, a captação de US$ 165 milhões (R$ 870 milhões) em uma rodada de investimento série B que avaliou o projeto em US$ 1,66 bilhão.

A rodada de investimentos foi liderada pela Polychain Capital, com a participação de vários outros fundos, inclusive alguns que já tinha participado de rodadas anteriores, como Andreesen Horowitz (a16z), Paradigm, Variant e SV Angel.

A plataforma, que tem a maior corretora cripto descentralizada do mundo e também oferece outros serviços financeiros com ativos digitais de forma totalmente descentralizada, anunciou a captação nas redes sociais: "Temos prazer em anunciar que levantamos US$ 165 milhões em uma rodada série B para levar a poderosa simplicidade da Uniswap para ainda mais pessoas ao redor do mundo".

A Uniswap se popularizou com o crescimento acelerado do interesse de investidores por aplicações de DeFi em 2020, época em que muita gente tinha nesse tipo de plataforma a única opção para negociar tokens recém-lançados, que ainda não tinham sido listados em corretoras centralizadas - na época, esses criptoativos apresentavam grande valorização, se aproveitando de um mercado otimista e em forte movimento de alta.

"Quando construí o protocolo Uniswap em 2018, foi um experimento para ver se eu poderia criar algo que incorporasse totalmente os valores da Ethereum: transparente, seguro e acessível. Desde então, a Uniswap cresceu e evoluiu de maneiras que eu nunca imaginei. Ela já processou US$ 1,2 trilhão em transações até o momento e se tornou uma infraestrutura pública crítica para a troca de valores digitais", escreveu Hayden Adams.

Apesar do sucesso da plataforma, o interesse por DeFi diminuiu consideravelmente em 2022. Mesmo assim, ainda movimenta volumes consideráveis e busca preencher uma lacuna no mercado de investimentos deixada por plataformas e modelos tradicionais, com suas limitações técnicas e custos causados pela centralização. Empréstimos, pools de liquidez e staking de ativos digitais sem intermediários estão entre os serviços de DeFi mais comuns e procurados por investidores.

