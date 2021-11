Gaules conta sobre arrependimento por ter trocado bitcoin por apartamento

Um dos maiores streamers do universo gamer no mundo, o brasileiro Alexandre Borba Chiqueta, mais conhecido como Gaules, comentou nesta terça-feira, 16, sobre o arrependimento de ter vendido todos os seus bitcoins quando a criptomoeda valia 18% do seu preço atual. Ele contou que usou seus ativos digitais na compra de um apartamento.

"Eu sou muito burro, né? Eu tinha 10 bitcoins, eu vendi todos para [comprar o] apartamento quando tava 60 mil [reais]. Eu podia ter vendido nove e ficado com um... mas aí não teria subido também, né?", brincou o ex-jogador profissional de Counter Strike, durante a transmissão de uma partida de e-sports em seu canal na Twitch, segundo o site Livecoins.

Mesmo com a queda acentuada no preço do bitcoin nesta terça, que superou os 10%, a criptomoeda ainda vale mais de cinco vezes o valor que Gaules obteve quando fez a venda. No momento, o bitcoin é negociado, no Brasil, a cerca de 330 mil reais. A última vez que o bitcoin foi negociado na faixa dos 60 mil reais foi em setembro de 2020.

Não é a primeira vez que Gaules fala sobre criptoativos para sua gigantesca audiência - ele tem 3,2 milhões de seguidores na Twitch, onde transmite esportes, além de games, com parcerias com a NBA e a Fórmula 1. Em setembro, usou suas transmissões para falar sobre fan tokens, sobre os quais explicou funcionamento, casos de uso e dinâmica de mercado. No início do mês, ele também falou sobre a polêmica criptomoeda-meme shiba inu (SHIB).

Com a enorme valorização dos últimos anos, Gaules não está sozinho no arrependimento pela venda de bitcoins. A primeira pessoa a fazer uma compra com bitcoin foi Laszlo Hanyecz, que em 2010 pagou 10 mil bitcoins por duas pizzas - hoje, isso equivale a 3,3 bilhões de reais. A história ficou tão famosa que os entusiastas da criptomoeda comemoram, todos os anos, o "Bitcoin Pizza Day".

Além de Laszlo, várias outras pessoas passaram por situações parecidas, como a jornalista do New York Times que pagou um jantar com 10 bitcoins em 2013, que atualmente valeriam 3,3 milhões de reais, ou os alunos do MIT que receberam 0,35 bitcoins em 2014, hoje cotados a 110 mil reais, e que foram usados para comprar livros, pizzas ou outros produtos de baixo valor.

