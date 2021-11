A importância da Taproot para usuários e investidores da rede Bitcoin

No último final de semana, os entusiastas do bitcoin se juntaram em torno de suas telas enquanto esperavam pela mineração do bloco 709.632. O bloco foi minerado na madrugada desta terça-feira, 15, e com ele, três atualizações tecnológicas bastante aguardadas foram oficialmente implementadas no protocolo. Coletivamente, essas três atualizações são chamadas de "Taproot".

Para Nicolas Farto, especialista em renda variável da Renova Invest, o evento na rede Bitcoin era muito aguardado por muitos investidores, principalmente porque sua blockchain não vivenciava uma atualização importante desde 2017, com a SegWit. De acordo com Nicolas, o evento promoverá uma série de mudanças benéficas para a rede, que podem fazer com que a criptomoeda ganhe ainda mais espaço no mercado de criptoativos.

"A Taproot pode aumentar a atratividade da rede Bitcoin, principalmente por permitir a implementação de contratos inteligentes de uma forma mais simples, assim como Ethereum, Solana e outras plataformas de smart contracts, que pode aumentar a adoção da rede por usuários de criptoativos. Outra vantagem da atualização é a utilização de multiassinaturas, possibilitando que uma transação receba a autorização de mais de um usuário, tornando possível a construção de corretoras e aplicações descentralizadas", disse.

Resumindo, a Taproot foi projetada para melhorar a segurança, a privacidade e a eficiência da rede Bitcoin.

Os benefícios esperados incluem:

Consolidação de todos os tipos de outputs de transações de bitcoin em um único output da Taproot que irá melhorar a privacidade, tornando diferentes tipos de transações indistinguíveis;

de transações de bitcoin em um único output da Taproot que irá melhorar a privacidade, tornando diferentes tipos de transações indistinguíveis; Aumenta a capacidade de programação na rede do Bitcoin, principalmente para smart contracts;

Eficiência de dados aprimorada utilizando um algoritmo de assinatura e método de estruturação de transação mais eficiente;

Segurança reforçada devido à adição de um novo esquema de assinatura, tornando-o um blockchain de dupla assinatura

Existem algumas potenciais desvantagens na atualização, mas elas são mínimas frente aos benefícios e só se revelam se a Taproot for adotada apenas parcialmente pelos participantes da rede (apenas 54% dos nós da rede Bitcoin aplicam a Taproot agora, um número que tem aumentado nos últimos dias).

Há também alguns equívocos sobre o que a Taproot significa para os participantes da rede, stakeholders e, em última instância, investidores, sendo o principal deles que a Taproot permite recursos de contratos inteligentes flexíveis que rivalizariam com o blockchain mais popular quando o assunto são os contratos inteligentes, a Ethereum.

Antes da Taproot, o blockchain do Bitcoin tinha recursos nativos de contratos inteligentes porque as transações da rede podiam ser programadas para realizar os pagamentos quando certas condições fossem atendidas ou não. Uma das implementações mais populares de contratos inteligentes do Bitcoin é o Lightning Network, que é utilizado em El Salvador para permitir o uso do bitcoin como uma moeda de curso legal no país. No entanto, em geral, as transações que envolvem contratos de Bitcoin são pesadas e pouco privadas.

Com a Taproot, os contratos inteligentes na rede se tornam mais viáveis ​​por interromper a execução de scripts no blockchain do Bitcoin. Além disso, a Taproot melhora a usabilidade do que é conhecido como Discreet Log Contracts (DLC), que pode ser usado para construir contratos inteligentes mais complicados. No entanto, não é correto afirmar que a Taproot fará com que o Bitcoin se torne uma plataforma de contratos inteligentes, como a Ethereum.

Em vez disso, as duas principais conclusões para usuários, stakeholders e investidores da atualização sobre a atualização Taproot incluem:

O Bitcoin prova que é uma tecnologia que pode ser atualizada sob um consenso generalizado, o que é difícil de alcançar. Com isso, à medida que a narrativa do “Bitcoin, O Ativo” está ganhando popularidade, a narrativa do “Bitcoin, A Tecnologia” está em alta; não para substituí-la, mas para acrescentar ainda mais valor a ela.

A Taproot estabelece a base e a fundamentação para casos de uso potencialmente interessantes que os desenvolvedores podem construir - tanto em nível de protocolo quanto em nível de empresa-para-empresa.

Em suma, embora a atualização Taproot seja uma parte monumental da história do blockchain do Bitcoin, ainda há trabalho a ser feito. Uma ilustração relativamente popular que surge em momentos importantes na história do Bitcoin, como quando estamos próximos de um halving, faz um ótimo trabalho mostrando isso. A ilustração mostra um boneco com uma expressão séria no rosto, curvado sobre um computador, observando os blocos da rede serem minerados. Quando o bloco 709.632 é minerado, o boneco solta alguns fogos de artifício. Depois disso, volta a observar seriamente o blockchain do bitcoin.

Em geral, a comunidade comemorou o bloco 709.632 com breves fogos de artifício, mas depois voltou ao trabalho.

Tique-taque, outro bloco.

