Jornalista pagou jantar com 10 bitcoins em 2013; hoje, estaria milionária

Repórter de tecnologia do jornal “The New York Times”, Kashmir Hill comprou bitcoin em 2013, quando o ativo valia quase 170 vezes menos do que seu preço atual. Ela poderia estar milionária, mas preferiu usar o ativo digital para pagar a conta de um jantar em um restaurante japonês. Hill contou a história em relato publicado na última quarta-feira (16), quanto o bitcoin superou a marca de 20 mil dólares pela primeira vez.

Segundo o texto, chamado “My US$ 200,000 Sushi Dinner” (“Meu jantar japonês de 200 mil dólares”, na tradução livre), tudo começou quando quando a jornalista conheceu o ativo digital e decidiu fazer um experimento: viver exclusivamente de bitcoin por uma semana. Então, comprou algumas unidades na exchange Coinbase, onde pagou 136 dólares por cada um.

Em sua história, Hill conta que, mesmo vivendo em São Francisco (EUA), região com alta concentração de startups e empresas de tecnologia, havia pouquíssimas opções de lugares que aceitavam criptoativos como meio de pagamento — em seu texto no NYT, ela diz que ficou “constantemente privada de cafeína”, já que não conseguia comprar café com bitcoin em lugar nenhum.

Na última noite do seu experimento, decidiu convidar cerca de 15 pessoas desconhecidas, através das redes sociais MeetUp e Reddit, para um jantar num restaurante japonês chamado Sake Zone. Mais de 60 pessoas apareceram. “Economistas, empreendedores que estavam começando a se envolver com bitcoin e dois dos fundadores do festival Burning Man” estavam entre os presentes, disse.

A conta, de 957 dólares, foi paga com 10 bitcoins. “Eu me senti culpada na época, por fazer o Yung Chen [dono do restaurante] aceitar o equivalente a quase mil dólares em um ‘dinheiro de mentira’, até porque, para mim, ainda não estava claro se o bitcoin deveria valer alguma coisa”, contou, em seu relato.

Atualmente, os 10 bitcoins utilizados para pagar a conta poderiam ser vendidos por mais de 230 mil dólares, o equivalente a mais de 1,1 milhão de reais. Quanto ao Sr. Chen, Hill afirma que ele e a esposa se aposentaram em 2017 — graças, também, aos bitcoins recebidos no experimento da jornalista.