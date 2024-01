Fed mantém taxa de juros nos EUA: como a decisão afeta o preço do bitcoin?

Nesta quarta-feira, 31, o Federal Reserve, banco central norte-americano, anunciou que irá manter a taxa de juros do país na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. Historicamente, as decisões do Fed tiveram impacto no preço das principais criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 42.799, com queda de 0,9% na última hora. Nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko, a principal criptomoeda caiu 2,1%. Ao longo desta quarta-feira, 31, o bitcoin vinha em um movimento de recuperação, interrompido pela notícia da decisão do Fed.

Apesar de ter mantido a taxa de juros, Jerome Powell, presidente do Fed, declarou que ainda não há planos na autarquia para propor cortes nesta taxa. Ao longo de 2022, os aumentos agressivos na taxa de juros dos EUA ajudaram a empurrar a cotação do bitcoin para baixo no que ficou conhecido como o “inverno cripto”. Isso porque com taxas maiores, investimentos de renda fixa se tornam mais atraentes do que ativos de risco como as criptos e vice-versa.

“Certamente, estou encorajado e estamos encorajados pelo progresso. Mas não estamos declarando vitória neste momento. Achamos que temos um longo caminho a percorrer”, disse Powell em seu discurso.

“Não estamos realmente nessa fase, não houve nenhuma proposta de corte de taxas… Não estávamos considerando ativamente reduzir a taxa dos fundos federais”, acrescentou o presidente do Federal Reserve.

Como isso impacta o preço do bitcoin?

"A declaração de Jerome Powell, presidente do Fed, evidenciou que a instituição não prevê uma redução na taxa de juros dos Estados Unidos na iminente reunião de março. Esta posição, que demonstra uma abordagem mais rígida no controle da inflação, gerou certa insatisfação no mercado. O Fed destacou seu compromisso em fundamentar suas decisões em indicadores econômicos concretos, ao invés de seguir um cronograma fixo, para determinar o momento oportuno para o primeiro corte da taxa de juros do ano”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Os investidores devem manter-se atentos às futuras divulgações dos dados de inflação dos Estados Unidos, visto que estes serão determinantes para as diretrizes do Fed nos próximos meses. Antecipa-se que reduções nas taxas de juros só ocorrerão quando os indicadores de inflação se alinharem com as metas estabelecidas pela autarquia”, concluiu o analista à EXAME.

